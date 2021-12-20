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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211220/stsenarii-1764615908.html
В ВОЗ изучают различные сценарии развития ситуации с COVID-19
В ВОЗ изучают различные сценарии развития ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
В ВОЗ изучают различные сценарии развития ситуации с COVID-19
Всемирная организация здравоохранения рассматривает различные сценарии развития ситуации с COVID-19, но отмечает, что в настоящее время мир обладает знаниями о... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T20:05
2021-12-20T20:05
распространение коронавируса
в мире
воз
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассматривает различные сценарии развития ситуации с COVID-19, но отмечает, что в настоящее время мир обладает знаниями о вирусе и средствами его сдерживания, в отличие от первого года пандемии, заявил на брифинге в понедельник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."У нас есть различные сценарии (развития ситуации – ред.), в зависимости от того, что делают правительства", - сказал он.По его словам, вирус продолжит развиваться и мутировать, что будет ставить под угрозу здоровье населения в странах со слабой системой здравоохранения. Однако в мире уже есть знания о вирусе, а также средства его сдерживания.Со своей стороны генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус добавил, что мир вновь столкнулся с тяжелым зимним периодом, и правительства должны сосредоточить свои усилия на привлечении к вакцинации еще не привитого населения."Многие исследования показывают, что более 80% тех, кто попадает в больницы не привиты. Даже две дозы вакцины сокращают шансы на тяжелое протекание болезни, а также смертность", - добавил глава ВОЗ.
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РИА Новости
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в мире, воз, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
20:05 20.12.2021
 
В ВОЗ изучают различные сценарии развития ситуации с COVID-19

В ВОЗ изучают различные сценарии развития ситуации с COVID-19 в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассматривает различные сценарии развития ситуации с COVID-19, но отмечает, что в настоящее время мир обладает знаниями о вирусе и средствами его сдерживания, в отличие от первого года пандемии, заявил на брифинге в понедельник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"У нас есть различные сценарии (развития ситуации – ред.), в зависимости от того, что делают правительства", - сказал он.
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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По его словам, вирус продолжит развиваться и мутировать, что будет ставить под угрозу здоровье населения в странах со слабой системой здравоохранения. Однако в мире уже есть знания о вирусе, а также средства его сдерживания.
Со своей стороны генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус добавил, что мир вновь столкнулся с тяжелым зимним периодом, и правительства должны сосредоточить свои усилия на привлечении к вакцинации еще не привитого населения.
"Многие исследования показывают, что более 80% тех, кто попадает в больницы не привиты. Даже две дозы вакцины сокращают шансы на тяжелое протекание болезни, а также смертность", - добавил глава ВОЗ.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреВОЗТедрос Адханом ГебрейесусКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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