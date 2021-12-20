https://ria.ru/20211220/stsenarii-1764615908.html

В ВОЗ изучают различные сценарии развития ситуации с COVID-19

В ВОЗ изучают различные сценарии развития ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021

В ВОЗ изучают различные сценарии развития ситуации с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рассматривает различные сценарии развития ситуации с COVID-19, но отмечает, что в настоящее время мир обладает знаниями о... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T20:05

2021-12-20T20:05

2021-12-20T20:05

распространение коронавируса

в мире

воз

тедрос адханом гебрейесус

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ЖЕНЕВА, 20 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения рассматривает различные сценарии развития ситуации с COVID-19, но отмечает, что в настоящее время мир обладает знаниями о вирусе и средствами его сдерживания, в отличие от первого года пандемии, заявил на брифинге в понедельник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."У нас есть различные сценарии (развития ситуации – ред.), в зависимости от того, что делают правительства", - сказал он.По его словам, вирус продолжит развиваться и мутировать, что будет ставить под угрозу здоровье населения в странах со слабой системой здравоохранения. Однако в мире уже есть знания о вирусе, а также средства его сдерживания.Со своей стороны генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус добавил, что мир вновь столкнулся с тяжелым зимним периодом, и правительства должны сосредоточить свои усилия на привлечении к вакцинации еще не привитого населения."Многие исследования показывают, что более 80% тех, кто попадает в больницы не привиты. Даже две дозы вакцины сокращают шансы на тяжелое протекание болезни, а также смертность", - добавил глава ВОЗ.

https://ria.ru/20211220/voz-1764612202.html

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в мире, воз, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса