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В ЦБ намерены запретить дифференциацию ставок по вкладам
В ЦБ намерены запретить дифференциацию ставок по вкладам - РИА Новости, 20.12.2021
В ЦБ намерены запретить дифференциацию ставок по вкладам
Банк России намерен бороться за полный запрет на дифференциацию ставок по вкладам в кредитных организациях, которая возникает в случае приобретения... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:40
2021-12-20T14:40
экономика
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
эльвира набиуллина
владимир чистюхин
вклады
ставки
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Банк России намерен бороться за полный запрет на дифференциацию ставок по вкладам в кредитных организациях, которая возникает в случае приобретения дополнительных финансовых услуг, способа пополнения вклада или по другим условиям, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме.В его презентации, представленной в ходе выступления, также отмечается, что речь идет о запрете на дифференциацию ставок по вкладам "в зависимости от размера, способа его внесения, внесения наличных денежных средств, а также приобретения или отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг".Ранее также и глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ против ситуации, когда для получения более высокой ставки по старому депозиту человек должен пополнить его новыми деньгами ("старые" и "новые" деньги), и предложил ряд инициатив для устранения такой ситуации.Чистюхин также напомнил, что ЦБ рассматривает вариант специального банковского вклада, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке Центробанка либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.Также ЦБ намерен бороться с "заградительными" тарифами на переводы со счета в одном банке на счет в другом для одного и того же человека. "В определенных пределах они должны осуществляться без комиссии. Наше предложение - ограничить этот объем суммой 1,4 миллиона рублей в месяц", - заключил зампред ЦБ.
https://ria.ru/20211220/stavka-1764533520.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, эльвира набиуллина, владимир чистюхин, вклады, ставки, россия
14:40 20.12.2021
 
В ЦБ намерены запретить дифференциацию ставок по вкладам

В ЦБ намерены запретить дифференциацию ставок по вкладам в кредитных организациях

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Банк России намерен бороться за полный запрет на дифференциацию ставок по вкладам в кредитных организациях, которая возникает в случае приобретения дополнительных финансовых услуг, способа пополнения вклада или по другим условиям, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме.
"Мы рассчитываем добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам, возникающей в связи с внесением разных сумм вклада, в связи с внесением во вклад так называемых "новых" или "старых" денег, а также в связи с приобретением вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг. Эти специальные меры не являются закрытым перечнем", - сказал он.
В его презентации, представленной в ходе выступления, также отмечается, что речь идет о запрете на дифференциацию ставок по вкладам "в зависимости от размера, способа его внесения, внесения наличных денежных средств, а также приобретения или отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг".
Ранее также и глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ против ситуации, когда для получения более высокой ставки по старому депозиту человек должен пополнить его новыми деньгами ("старые" и "новые" деньги), и предложил ряд инициатив для устранения такой ситуации.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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ЦБ предложил привязать проценты на остаток по карте "Мир" к ключевой ставке
Чистюхин также напомнил, что ЦБ рассматривает вариант специального банковского вклада, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке Центробанка либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.
Также ЦБ намерен бороться с "заградительными" тарифами на переводы со счета в одном банке на счет в другом для одного и того же человека. "В определенных пределах они должны осуществляться без комиссии. Наше предложение - ограничить этот объем суммой 1,4 миллиона рублей в месяц", - заключил зампред ЦБ.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФЭльвира НабиуллинаВладимир ЧистюхинВкладыСтавкиРоссия
 
 
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