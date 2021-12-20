В ЦБ намерены запретить дифференциацию ставок по вкладам
В ЦБ намерены запретить дифференциацию ставок по вкладам в кредитных организациях
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Банк России намерен бороться за полный запрет на дифференциацию ставок по вкладам в кредитных организациях, которая возникает в случае приобретения дополнительных финансовых услуг, способа пополнения вклада или по другим условиям, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме.
"Мы рассчитываем добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам, возникающей в связи с внесением разных сумм вклада, в связи с внесением во вклад так называемых "новых" или "старых" денег, а также в связи с приобретением вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг. Эти специальные меры не являются закрытым перечнем", - сказал он.
В его презентации, представленной в ходе выступления, также отмечается, что речь идет о запрете на дифференциацию ставок по вкладам "в зависимости от размера, способа его внесения, внесения наличных денежных средств, а также приобретения или отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг".
Ранее также и глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ против ситуации, когда для получения более высокой ставки по старому депозиту человек должен пополнить его новыми деньгами ("старые" и "новые" деньги), и предложил ряд инициатив для устранения такой ситуации.
Чистюхин также напомнил, что ЦБ рассматривает вариант специального банковского вклада, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке Центробанка либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.
Также ЦБ намерен бороться с "заградительными" тарифами на переводы со счета в одном банке на счет в другом для одного и того же человека. "В определенных пределах они должны осуществляться без комиссии. Наше предложение - ограничить этот объем суммой 1,4 миллиона рублей в месяц", - заключил зампред ЦБ.