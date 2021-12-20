https://ria.ru/20211220/stavki-1764552480.html

В ЦБ намерены запретить дифференциацию ставок по вкладам

В ЦБ намерены запретить дифференциацию ставок по вкладам - РИА Новости, 20.12.2021

В ЦБ намерены запретить дифференциацию ставок по вкладам

Банк России намерен бороться за полный запрет на дифференциацию ставок по вкладам в кредитных организациях, которая возникает в случае приобретения... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:40

2021-12-20T14:40

2021-12-20T14:40

экономика

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

эльвира набиуллина

владимир чистюхин

вклады

ставки

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Банк России намерен бороться за полный запрет на дифференциацию ставок по вкладам в кредитных организациях, которая возникает в случае приобретения дополнительных финансовых услуг, способа пополнения вклада или по другим условиям, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме.В его презентации, представленной в ходе выступления, также отмечается, что речь идет о запрете на дифференциацию ставок по вкладам "в зависимости от размера, способа его внесения, внесения наличных денежных средств, а также приобретения или отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг".Ранее также и глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ против ситуации, когда для получения более высокой ставки по старому депозиту человек должен пополнить его новыми деньгами ("старые" и "новые" деньги), и предложил ряд инициатив для устранения такой ситуации.Чистюхин также напомнил, что ЦБ рассматривает вариант специального банковского вклада, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке Центробанка либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.Также ЦБ намерен бороться с "заградительными" тарифами на переводы со счета в одном банке на счет в другом для одного и того же человека. "В определенных пределах они должны осуществляться без комиссии. Наше предложение - ограничить этот объем суммой 1,4 миллиона рублей в месяц", - заключил зампред ЦБ.

https://ria.ru/20211220/stavka-1764533520.html

https://ria.ru/20211220/tsb-1764521856.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, эльвира набиуллина, владимир чистюхин, вклады, ставки, россия