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Глава делегации в Вене заявил, что США придется говорить с Россией

Глава делегации в Вене заявил, что США придется говорить с Россией - РИА Новости, 20.12.2021

Глава делегации в Вене заявил, что США придется говорить с Россией

США придется вступать в диалог с Россией по гарантиям безопасности, хотят они этого или нет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T10:52

2021-12-20T10:52

2021-12-20T11:02

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константин гаврилов

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США придется вступать в диалог с Россией по гарантиям безопасности, хотят они этого или нет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Необходимо плотно разговаривать с американцами. И хотят они или не хотят, в диалог придется вступать и обсуждать наши конкретные предложения. В противном случае, руководство (МИД России – ред.) уже ясно выразилось, или будут предприняты военно-технические и военные шаги, либо создание новых контругроз для стран НАТО", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Запада два пути: отнестись серьезно к предложениям РФ по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой.Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211218/voyna-1764341493.html

https://ria.ru/20211217/rossiya-1764286126.html

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сша, россия, в мире, вена, австрия, нато, константин гаврилов