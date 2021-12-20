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Глава делегации в Вене заявил, что США придется говорить с Россией
Глава делегации в Вене заявил, что США придется говорить с Россией - РИА Новости, 20.12.2021
Глава делегации в Вене заявил, что США придется говорить с Россией
США придется вступать в диалог с Россией по гарантиям безопасности, хотят они этого или нет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T10:52
2021-12-20T11:02
сша
россия
в мире
вена
австрия
нато
константин гаврилов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США придется вступать в диалог с Россией по гарантиям безопасности, хотят они этого или нет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Необходимо плотно разговаривать с американцами. И хотят они или не хотят, в диалог придется вступать и обсуждать наши конкретные предложения. В противном случае, руководство (МИД России – ред.) уже ясно выразилось, или будут предприняты военно-технические и военные шаги, либо создание новых контругроз для стран НАТО", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Запада два пути: отнестись серьезно к предложениям РФ по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой.Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211218/voyna-1764341493.html
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сша, россия, в мире, вена, австрия, нато, константин гаврилов
10:52 20.12.2021 (обновлено: 11:02 20.12.2021)
 
Глава делегации в Вене заявил, что США придется говорить с Россией

Глава делегации в Вене Гаврилов: США придется говорить с Россией о гарантиях безопасности

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США придется вступать в диалог с Россией по гарантиям безопасности, хотят они этого или нет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Необходимо плотно разговаривать с американцами. И хотят они или не хотят, в диалог придется вступать и обсуждать наши конкретные предложения. В противном случае, руководство (МИД России – ред.) уже ясно выразилось, или будут предприняты военно-технические и военные шаги, либо создание новых контругроз для стран НАТО", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 07:00
Пушков назвал повод для возможного военного конфликта России и НАТО
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Запада два пути: отнестись серьезно к предложениям РФ по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой.
Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 17:20
Россия создаст "контругрозу" НАТО при отказе в переговорах, заявил эксперт
 
СШАРоссияВ миреВенаАвстрияНАТОКонстантин Гаврилов
 
 
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