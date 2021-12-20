10:52 20.12.2021 (обновлено: 11:02 20.12.2021)
Глава делегации в Вене заявил, что США придется говорить с Россией
Глава делегации в Вене Гаврилов: США придется говорить с Россией о гарантиях безопасности
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США придется вступать в диалог с Россией по гарантиям безопасности, хотят они этого или нет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Необходимо плотно разговаривать с американцами. И хотят они или не хотят, в диалог придется вступать и обсуждать наши конкретные предложения. В противном случае, руководство (МИД России – ред.) уже ясно выразилось, или будут предприняты военно-технические и военные шаги, либо создание новых контругроз для стран НАТО", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
18 декабря, 07:00Пушков назвал повод для возможного военного конфликта России и НАТО
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Запада два пути: отнестись серьезно к предложениям РФ по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой.
Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.