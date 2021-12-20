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Мишустин рассказал о производстве "Спутника V" в Казахстане
Мишустин рассказал о производстве "Спутника V" в Казахстане - РИА Новости, 20.12.2021
Мишустин рассказал о производстве "Спутника V" в Казахстане
Карагандинский фармацевтический завод в Казахстане с начала 2021 года выпустил более 7 миллионов доз вакцины "Спутник V", сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:32
2021-12-20T15:32
2021-12-20T15:32
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Карагандинский фармацевтический завод в Казахстане с начала 2021 года выпустил более 7 миллионов доз вакцины "Спутник V", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Москве."Россия и Казахстан наращивают взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Производство российской вакцины "Спутник V" на Карагандинском фармацевтическом заводе стабильно увеличивается. С начала года выпущено уже более 7 миллионов доз", - сказал Мишустин.
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Мишустин рассказал о производстве "Спутника V" в Казахстане
Премьер Мишустин: Карагандинский фармзавод выпустил более семи миллионов доз "Спутника V"