Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211220/sputnik-1764562667.html
Мишустин рассказал о производстве "Спутника V" в Казахстане
Мишустин рассказал о производстве "Спутника V" в Казахстане - РИА Новости, 20.12.2021
Мишустин рассказал о производстве "Спутника V" в Казахстане
Карагандинский фармацевтический завод в Казахстане с начала 2021 года выпустил более 7 миллионов доз вакцины "Спутник V", сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:32
2021-12-20T15:32
распространение коронавируса
в мире
казахстан
москва
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
аскар мамин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Карагандинский фармацевтический завод в Казахстане с начала 2021 года выпустил более 7 миллионов доз вакцины "Спутник V", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Москве."Россия и Казахстан наращивают взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Производство российской вакцины "Спутник V" на Карагандинском фармацевтическом заводе стабильно увеличивается. С начала года выпущено уже более 7 миллионов доз", - сказал Мишустин.
казахстан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, москва, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, аскар мамин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
15:32 20.12.2021
 
Мишустин рассказал о производстве "Спутника V" в Казахстане

Премьер Мишустин: Карагандинский фармзавод выпустил более семи миллионов доз "Спутника V"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Карагандинский фармацевтический завод в Казахстане с начала 2021 года выпустил более 7 миллионов доз вакцины "Спутник V", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Москве.
"Россия и Казахстан наращивают взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Производство российской вакцины "Спутник V" на Карагандинском фармацевтическом заводе стабильно увеличивается. С начала года выпущено уже более 7 миллионов доз", - сказал Мишустин.
 
Распространение коронавирусаВ миреКазахстанМоскваМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыАскар МаминРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко
02:20"Вызывает рак": популярный в России продукт назвали смертельно опасным
02:12Финансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубля
02:10Аналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валюте
02:08Премьер Украины оценил запасы газа в стране
02:03"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
Лента новостейМолния
"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко"Вызывает рак": популярный в России продукт назвали смертельно опаснымФинансисты спрогнозировали, когда откроются новые горизонты для рубляАналитик назвал ситуацию, когда стоит копить в валютеПремьер Украины оценил запасы газа в стране"Омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в СШАНа Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила Украину