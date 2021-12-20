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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20211220/soyuz-1764484486.html
"Союз МС-20" с японскими туристами включил двигатели для спуска с орбиты
"Союз МС-20" с японскими туристами включил двигатели для спуска с орбиты - РИА Новости, 20.12.2021
"Союз МС-20" с японскими туристами включил двигатели для спуска с орбиты
Космический корабль "Союз МС-20" с возвращающимися с МКС на Землю космическими туристам Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также космонавтом Александром... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T05:24
2021-12-20T05:24
хочу стать космонавтом
казахстан
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
земля
юсаку маэдзава
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 20 дек - РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-20" с возвращающимися с МКС на Землю космическими туристам Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также космонавтом Александром Мисуркиным включил двигатели на торможение для схода с орбиты, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря. "Союз МС-20" отстыковался от станции в 2.50 мск.После схода с орбиты "Союз" должен разделиться на отсеки и войти в плотные слои атмосферы, а затем раскрыть основной парашют. В 6.13 мск ожидается приземление спускаемого аппарата в 148 километрах к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане.Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано прибыли на МКС 8 декабря на корабле "Союз МС-20" вместе с космонавтом Александром Мисуркиным. Японцы стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на МКС на "Союзе".
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казахстан, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, земля, юсаку маэдзава, ёдзо хирано
05:24 20.12.2021
 
"Союз МС-20" с японскими туристами включил двигатели для спуска с орбиты

Возвращающийся с МКС "Союз" с японскими туристами включил двигатели для спуска с орбиты

© Фото : космонавт Роскосмоса Антон ШкаплеровСтыковка пилотируемого корабля "Союз МС-20" с экипажем 20-й экспедиции к Малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС
Стыковка пилотируемого корабля Союз МС-20 с экипажем 20-й экспедиции к Малому исследовательскому модулю Поиск российского сегмента МКС - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 20 дек - РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-20" с возвращающимися с МКС на Землю космическими туристам Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также космонавтом Александром Мисуркиным включил двигатели на торможение для схода с орбиты, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.
Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря. "Союз МС-20" отстыковался от станции в 2.50 мск.
После схода с орбиты "Союз" должен разделиться на отсеки и войти в плотные слои атмосферы, а затем раскрыть основной парашют. В 6.13 мск ожидается приземление спускаемого аппарата в 148 километрах к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане.
Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано прибыли на МКС 8 декабря на корабле "Союз МС-20" вместе с космонавтом Александром Мисуркиным. Японцы стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на МКС на "Союзе".
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а
Вчера, 15:47
Экипаж "Союза МС-20" на Земле встретят традиционной японской лапшой
 
Хочу стать космонавтомКазахстанКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)Александр МисуркинЗемляЮсаку МаэдзаваЁдзо Хирано
 
 
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