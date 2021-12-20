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"Союз МС-20" с японскими туристами включил двигатели для спуска с орбиты
"Союз МС-20" с японскими туристами включил двигатели для спуска с орбиты - РИА Новости, 20.12.2021
"Союз МС-20" с японскими туристами включил двигатели для спуска с орбиты
Космический корабль "Союз МС-20" с возвращающимися с МКС на Землю космическими туристам Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также космонавтом Александром... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T05:24
2021-12-20T05:24
2021-12-20T05:24
хочу стать космонавтом
казахстан
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
земля
юсаку маэдзава
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 20 дек - РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-20" с возвращающимися с МКС на Землю космическими туристам Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также космонавтом Александром Мисуркиным включил двигатели на торможение для схода с орбиты, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря. "Союз МС-20" отстыковался от станции в 2.50 мск.После схода с орбиты "Союз" должен разделиться на отсеки и войти в плотные слои атмосферы, а затем раскрыть основной парашют. В 6.13 мск ожидается приземление спускаемого аппарата в 148 километрах к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане.Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано прибыли на МКС 8 декабря на корабле "Союз МС-20" вместе с космонавтом Александром Мисуркиным. Японцы стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на МКС на "Союзе".
https://ria.ru/20211219/vozvraschenie-1764445131.html
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казахстан, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, земля, юсаку маэдзава, ёдзо хирано
"Союз МС-20" с японскими туристами включил двигатели для спуска с орбиты
Возвращающийся с МКС "Союз" с японскими туристами включил двигатели для спуска с орбиты