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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211220/shtraf-1764549803.html
Сенатор объяснил, почему введение штрафов за отказ от вакцинации невозможно
Сенатор объяснил, почему введение штрафов за отказ от вакцинации невозможно - РИА Новости, 20.12.2021
Сенатор объяснил, почему введение штрафов за отказ от вакцинации невозможно
Штрафы за отказ от вакцинации нельзя вводить, поскольку в России нет обязательной вакцинации, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:27
2021-12-20T14:38
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общество
россия
совет федерации рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Штрафы за отказ от вакцинации нельзя вводить, поскольку в России нет обязательной вакцинации, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан", - заявил он.
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общество, россия, совет федерации рф, здоровье - общество, андрей клишас, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:27 20.12.2021 (обновлено: 14:38 20.12.2021)
 
Сенатор объяснил, почему введение штрафов за отказ от вакцинации невозможно

Сенатор Клишас: штрафов за отказ от вакцинации быть не может, потому что она необязательна

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Штрафы за отказ от вакцинации нельзя вводить, поскольку в России нет обязательной вакцинации, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан", - заявил он.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
Вчера, 14:59Распространение коронавируса
Попова ответила на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации против COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияСовет Федерации РФЗдоровье - ОбществоАндрей КлишасКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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