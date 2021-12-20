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Сенатор объяснил, почему введение штрафов за отказ от вакцинации невозможно
Сенатор объяснил, почему введение штрафов за отказ от вакцинации невозможно - РИА Новости, 20.12.2021
Сенатор объяснил, почему введение штрафов за отказ от вакцинации невозможно
Штрафы за отказ от вакцинации нельзя вводить, поскольку в России нет обязательной вакцинации, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:27
2021-12-20T14:27
2021-12-20T14:38
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Штрафы за отказ от вакцинации нельзя вводить, поскольку в России нет обязательной вакцинации, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан", - заявил он.
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14:27 20.12.2021 (обновлено: 14:38 20.12.2021)
Сенатор объяснил, почему введение штрафов за отказ от вакцинации невозможно
Сенатор Клишас: штрафов за отказ от вакцинации быть не может, потому что она необязательна