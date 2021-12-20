https://ria.ru/20211220/shtraf-1764549803.html

Сенатор объяснил, почему введение штрафов за отказ от вакцинации невозможно

Сенатор объяснил, почему введение штрафов за отказ от вакцинации невозможно - РИА Новости, 20.12.2021

Сенатор объяснил, почему введение штрафов за отказ от вакцинации невозможно

Штрафы за отказ от вакцинации нельзя вводить, поскольку в России нет обязательной вакцинации, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:27

2021-12-20T14:27

2021-12-20T14:38

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Штрафы за отказ от вакцинации нельзя вводить, поскольку в России нет обязательной вакцинации, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан", - заявил он.

https://ria.ru/20211219/shtrafy-1764439959.html

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2021

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