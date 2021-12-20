https://ria.ru/20211220/sachkov-1764537857.html

Защита арестованного Сачкова не знает о ролике, записанном для его близких

Защита арестованного Сачкова не знает о ролике, записанном для его близких - РИА Новости, 20.12.2021

Защита арестованного Сачкова не знает о ролике, записанном для его близких

Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова, находящегося в СИЗО по делу о госизмене, не знает о ролике, якобы записанном им для близких в случае ареста, сообщил... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:42

2021-12-20T13:42

2021-12-20T13:42

происшествия

group-ib

владимир путин

сергей афанасьев

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова, находящегося в СИЗО по делу о госизмене, не знает о ролике, якобы записанном им для близких в случае ареста, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Афанасьев.По данным Forbes, год назад Сачков разослал своим близким видео, которое начинается со слов "если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме". Один из друзей предпринимателя сообщил изданию, что Сачков предполагал, что его могут лишить жизни или посадить."У меня в настоящий момент нет какой-либо информации об этом, видео я не видел, Илья его не показывал. В среду я планирую навестить его в СИЗО, спрошу о ролике", - рассказал Афанасьев.Ранее основатель Group-IB обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Как сообщала защита Сачкова, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Он был арестован в конце сентября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

https://ria.ru/20211216/sachkov-1764022472.html

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происшествия, group-ib, владимир путин, сергей афанасьев