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Защита арестованного Сачкова не знает о ролике, записанном для его близких
Защита арестованного Сачкова не знает о ролике, записанном для его близких - РИА Новости, 20.12.2021
Защита арестованного Сачкова не знает о ролике, записанном для его близких
Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова, находящегося в СИЗО по делу о госизмене, не знает о ролике, якобы записанном им для близких в случае ареста, сообщил... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:42
2021-12-20T13:42
происшествия
group-ib
владимир путин
сергей афанасьев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова, находящегося в СИЗО по делу о госизмене, не знает о ролике, якобы записанном им для близких в случае ареста, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Афанасьев.По данным Forbes, год назад Сачков разослал своим близким видео, которое начинается со слов "если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме". Один из друзей предпринимателя сообщил изданию, что Сачков предполагал, что его могут лишить жизни или посадить."У меня в настоящий момент нет какой-либо информации об этом, видео я не видел, Илья его не показывал. В среду я планирую навестить его в СИЗО, спрошу о ролике", - рассказал Афанасьев.Ранее основатель Group-IB обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Как сообщала защита Сачкова, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Он был арестован в конце сентября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
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происшествия, group-ib, владимир путин, сергей афанасьев
13:42 20.12.2021
 
Защита арестованного Сачкова не знает о ролике, записанном для его близких

Защита подозреваемого в госизмене Сачкова не знает о ролике, записанном для его близких

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова, находящегося в СИЗО по делу о госизмене, не знает о ролике, якобы записанном им для близких в случае ареста, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Афанасьев.
По данным Forbes, год назад Сачков разослал своим близким видео, которое начинается со слов "если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме". Один из друзей предпринимателя сообщил изданию, что Сачков предполагал, что его могут лишить жизни или посадить.
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 12:31
Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова
"У меня в настоящий момент нет какой-либо информации об этом, видео я не видел, Илья его не показывал. В среду я планирую навестить его в СИЗО, спрошу о ролике", - рассказал Афанасьев.
Ранее основатель Group-IB обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Как сообщала защита Сачкова, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Он был арестован в конце сентября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
 
ПроисшествияGroup-IBВладимир ПутинСергей Афанасьев
 
 
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