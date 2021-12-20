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Опрос: партия Порошенко обошла в рейтинге "Слугу народа"
Опрос: партия Порошенко обошла в рейтинге "Слугу народа" - РИА Новости, 20.12.2021
Опрос: партия Порошенко обошла в рейтинге "Слугу народа"
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обошла бы пропрезидентскую "Слугу народа" на выборах в Верховную раду, если бы они... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:42
2021-12-20T12:42
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
европейская солидарность
ситуация на украине
партия "слуга народа"
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обошла бы пропрезидентскую "Слугу народа" на выборах в Верховную раду, если бы они проводились в ближайшее время, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим центром Социс (Socis).В конце ноября партия Порошенко впервые сместила "Слугу народа" с первого места в рейтинге политсил. Согласно данным соцопроса, проведенного тогда Киевским международным институтом социологии, их готовы были поддержать 17,1% и 15% респондентов соответственно. За месяц до этого "Европейская солидарность" была на втором месте с 15,1% голосов, на первом - "Слуга народа" с 18,3%.Так, за политсилу Порошенко теперь готовы отдать свои голоса 12,3% опрошенных, за "Слугу народа" готовы проголосовать 12,1% респондентов. Партию экс-премьера Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" (Родина) готовы поддержать 8,3% граждан страны, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" выступают 7,8% опрошенных. Также проходной барьер на выборах в парламент преодолела бы партия экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика", за нее готовы проголосовать 5,5% граждан. Остальные партии не преодолевают проходной барьер.Исследование проводилось методом телефонного интервью с 11 по 16 декабря на всей территории Украины за исключением неподконтрольных территорий Донбасса. Были опрошены 2 тысячи респондентов, погрешность составляет 2,4%.После избрания президентом в 2019 году Владимир Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы. На них с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году.
https://ria.ru/20211106/ochki-1757851281.html
https://ria.ru/20211218/zelenskiy-1764381706.html
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность, ситуация на украине, партия "слуга народа"
12:42 20.12.2021
 
Опрос: партия Порошенко обошла в рейтинге "Слугу народа"

Опрос Socis: "Европейская солидарность" обошла в рейтинге "Слугу народа"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обошла бы пропрезидентскую "Слугу народа" на выборах в Верховную раду, если бы они проводились в ближайшее время, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим центром Социс (Socis).
В конце ноября партия Порошенко впервые сместила "Слугу народа" с первого места в рейтинге политсил. Согласно данным соцопроса, проведенного тогда Киевским международным институтом социологии, их готовы были поддержать 17,1% и 15% респондентов соответственно. За месяц до этого "Европейская солидарность" была на втором месте с 15,1% голосов, на первом - "Слуга народа" с 18,3%.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
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Так, за политсилу Порошенко теперь готовы отдать свои голоса 12,3% опрошенных, за "Слугу народа" готовы проголосовать 12,1% респондентов. Партию экс-премьера Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" (Родина) готовы поддержать 8,3% граждан страны, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" выступают 7,8% опрошенных. Также проходной барьер на выборах в парламент преодолела бы партия экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика", за нее готовы проголосовать 5,5% граждан. Остальные партии не преодолевают проходной барьер.
Исследование проводилось методом телефонного интервью с 11 по 16 декабря на всей территории Украины за исключением неподконтрольных территорий Донбасса. Были опрошены 2 тысячи респондентов, погрешность составляет 2,4%.
После избрания президентом в 2019 году Владимир Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы. На них с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЕвропейская солидарностьСитуация на УкраинеПартия "Слуга народа"
 
 
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