https://ria.ru/20211220/reyting-1764526204.html

Опрос: партия Порошенко обошла в рейтинге "Слугу народа"

Опрос: партия Порошенко обошла в рейтинге "Слугу народа" - РИА Новости, 20.12.2021

Опрос: партия Порошенко обошла в рейтинге "Слугу народа"

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обошла бы пропрезидентскую "Слугу народа" на выборах в Верховную раду, если бы они... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:42

2021-12-20T12:42

2021-12-20T12:42

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

европейская солидарность

ситуация на украине

партия "слуга народа"

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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обошла бы пропрезидентскую "Слугу народа" на выборах в Верховную раду, если бы они проводились в ближайшее время, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим центром Социс (Socis).В конце ноября партия Порошенко впервые сместила "Слугу народа" с первого места в рейтинге политсил. Согласно данным соцопроса, проведенного тогда Киевским международным институтом социологии, их готовы были поддержать 17,1% и 15% респондентов соответственно. За месяц до этого "Европейская солидарность" была на втором месте с 15,1% голосов, на первом - "Слуга народа" с 18,3%.Так, за политсилу Порошенко теперь готовы отдать свои голоса 12,3% опрошенных, за "Слугу народа" готовы проголосовать 12,1% респондентов. Партию экс-премьера Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" (Родина) готовы поддержать 8,3% граждан страны, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" выступают 7,8% опрошенных. Также проходной барьер на выборах в парламент преодолела бы партия экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика", за нее готовы проголосовать 5,5% граждан. Остальные партии не преодолевают проходной барьер.Исследование проводилось методом телефонного интервью с 11 по 16 декабря на всей территории Украины за исключением неподконтрольных территорий Донбасса. Были опрошены 2 тысячи респондентов, погрешность составляет 2,4%.После избрания президентом в 2019 году Владимир Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы. На них с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году.

https://ria.ru/20211106/ochki-1757851281.html

https://ria.ru/20211218/zelenskiy-1764381706.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность, ситуация на украине, партия "слуга народа"