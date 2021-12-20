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В Самаре задержали ректора вуза
В Самаре задержали ректора вуза - РИА Новости, 20.12.2021
В Самаре задержали ректора вуза
Следователи задержали ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) по делу о покушении на мошенничество с ущербом вузу в 1,4 миллиона... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T20:12
2021-12-20T20:21
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Следователи задержали ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) по делу о покушении на мошенничество с ущербом вузу в 1,4 миллиона рублей, сообщает СУСК РФ по региону.Самарский государственный экономический университет является одним из ведущих профильных вузов Поволжья, в нем обучаются около 10 тысяч человек. Его ректором, согласно данным на официальном сайте университета, является Светлана Ашмарина."Судом по ходатайству следователя обвиняемая отстранена от исполнения обязанностей на период следствия, в настоящее время она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении СУ СК.В августе ведомство информировало о возбуждении уголовного дела в отношении ректора и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям СГЭУ. По версии следствия, в ноябре 2020 года ректор вместе с замначальника отдела заключила фиктивные договоры на выполнение вузом научно-исследовательских работ. По данным СУСК, работы фактически были выполнены подчиненным обвиняемой, который переработал ранее написанные работы и фальсифицировал результаты социологических исследований.После подписания актов приема-передачи работ на расчетные счета вуза заказчики перечислили 3,5 миллиона рублей. По данным следователей, с целью хищения этих денег обвиняемая незаконно выплатила премии сотрудникам университета, которые фактически не выполняли работы, часть из выплаченных денег ректор обманным путем присвоила себе.Ущерб вузу, по данным СУСК, составил 1,4 миллиона рублей. Следователи предъявили ректору обвинение по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
https://ria.ru/20211012/zaderzhanie-1754221721.html
https://ria.ru/20201126/moshennichestvo-1586370869.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:12 20.12.2021 (обновлено: 20:21 20.12.2021)
 
В Самаре задержали ректора вуза

Ректора СГЭУ Ашмарину задержали по делу о покушении на мошенничество

© Фото : СГЭУСветлана Ашмарина
Светлана Ашмарина - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : СГЭУ
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Следователи задержали ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) по делу о покушении на мошенничество с ущербом вузу в 1,4 миллиона рублей, сообщает СУСК РФ по региону.
Самарский государственный экономический университет является одним из ведущих профильных вузов Поволжья, в нем обучаются около 10 тысяч человек. Его ректором, согласно данным на официальном сайте университета, является Светлана Ашмарина.
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"Судом по ходатайству следователя обвиняемая отстранена от исполнения обязанностей на период следствия, в настоящее время она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении СУ СК.
В августе ведомство информировало о возбуждении уголовного дела в отношении ректора и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям СГЭУ. По версии следствия, в ноябре 2020 года ректор вместе с замначальника отдела заключила фиктивные договоры на выполнение вузом научно-исследовательских работ. По данным СУСК, работы фактически были выполнены подчиненным обвиняемой, который переработал ранее написанные работы и фальсифицировал результаты социологических исследований.
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Ректора якутского университета задержали по делу о крупном мошенничестве
После подписания актов приема-передачи работ на расчетные счета вуза заказчики перечислили 3,5 миллиона рублей. По данным следователей, с целью хищения этих денег обвиняемая незаконно выплатила премии сотрудникам университета, которые фактически не выполняли работы, часть из выплаченных денег ректор обманным путем присвоила себе.
Ущерб вузу, по данным СУСК, составил 1,4 миллиона рублей. Следователи предъявили ректору обвинение по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
 
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