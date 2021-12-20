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Суд избрал меру пресечения фигуранту "дела Рашкина"

Суд избрал меру пресечения фигуранту "дела Рашкина" - РИА Новости, 20.12.2021

Суд избрал меру пресечения фигуранту "дела Рашкина"

Басманный суд Москвы в понедельник избрал меру пресечения обвиняемому в незаконной охоте вместе с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T18:59

2021-12-20T18:59

2021-12-20T18:59

происшествия

саратовская область

москва

валерий рашкин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник избрал меру пресечения обвиняемому в незаконной охоте вместе с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным."Суд избрал в отношении Александра Гношева меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.По ее словам, мужчине вменяется часть 2 статьи 258 УК РФ "Незаконная охота" и, как и депутату, грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее Рашкин рассказал, что Гношев помог ему погрузить тушу лося в машину. В отношении депутата избрана аналогичная мера пресечения.Рашкину запрещено посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00.Срок действия запрета Басманный суд Москвы установил до 13 февраля.Фабула уголовного дела сводится к тому, что в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин вместе с иными лицами, не имея разрешения, поехал охотиться на лося. Убив дикое животное, Рашкин попытался спрятать оружие, а после соучастники разделали лося, части разделанной туши они положили в багажник и салон "Лада Ларгус", а затем уехали, полагает следствие.Как и положено по закону, дело против Рашкина возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Но прежде Госдума по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.

https://ria.ru/20211213/deyatelnost-1763554942.html

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"Я стал жертвой стечения обстоятельств" – Рашкин об убийстве лося под Саратовом Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Депутат Госдумы от КПРФ опубликовал в YouTube видео, где подробно рассказал об инциденте. Он заявил, что был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве под Саратовом, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". 2021-12-20T18:59 true PT1M26S

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