Эсеры поддержат проект об ужесточении наказания за пытки, заявил Миронов
Миронов: "Справедливая Россия" поддержит законопроект об ужесточении наказания за пытки
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме РФ поддержит законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях для представителей власти, уголовная ответственность за такие деяния должна быть "максимально суровой и неотвратимой", заявил РИА Новости руководитель фракции Сергей Миронов.
В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание".
"Законопроект фракция однозначно поддержит. Мы считаем, что уголовная ответственность должностных лиц, занимающихся пытками и использующих своё служебное положение в отношении заключённых, должна быть максимально суровой и неотвратимой", - сказал Миронов.
Парламентарий напомнил, что фракция разрабатывала свою законодательную инициативу на этот счёт, которая предусматривает за применение пыток наказание лишением свободы на срок до десяти лет. "Сейчас законопроект фракции "Справедливая Россия – За правду" находится в стадии согласования. Вместе с этим мы поддержим альтернативное предложение наших коллег", - добавил он.
В пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова говорили РИА Новости, что законопроект направлен в рассылку до 10 января, первое чтение решено провести в начале весенней сессии Госдумы. Закон о наказании за пытки для представителей власти будет рассмотрен и принят парламентом до середины 2022 года, отмечал РИА Новости один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.