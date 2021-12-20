https://ria.ru/20211220/pytki-1764611674.html

Эсеры поддержат проект об ужесточении наказания за пытки, заявил Миронов

Эсеры поддержат проект об ужесточении наказания за пытки, заявил Миронов - РИА Новости, 20.12.2021

Эсеры поддержат проект об ужесточении наказания за пытки, заявил Миронов

Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме РФ поддержит законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях для представителей власти, уголовная... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T19:24

2021-12-20T19:24

2021-12-20T19:24

политика

общество

госдума рф

сергей миронов

пытки

россия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме РФ поддержит законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях для представителей власти, уголовная ответственность за такие деяния должна быть "максимально суровой и неотвратимой", заявил РИА Новости руководитель фракции Сергей Миронов.В понедельник в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание"."Законопроект фракция однозначно поддержит. Мы считаем, что уголовная ответственность должностных лиц, занимающихся пытками и использующих своё служебное положение в отношении заключённых, должна быть максимально суровой и неотвратимой", - сказал Миронов.Парламентарий напомнил, что фракция разрабатывала свою законодательную инициативу на этот счёт, которая предусматривает за применение пыток наказание лишением свободы на срок до десяти лет. "Сейчас законопроект фракции "Справедливая Россия – За правду" находится в стадии согласования. Вместе с этим мы поддержим альтернативное предложение наших коллег", - добавил он.В пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова говорили РИА Новости, что законопроект направлен в рассылку до 10 января, первое чтение решено провести в начале весенней сессии Госдумы. Закон о наказании за пытки для представителей власти будет рассмотрен и принят парламентом до середины 2022 года, отмечал РИА Новости один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

https://ria.ru/20211220/pytki-1764532790.html

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политика, общество, госдума рф, сергей миронов, пытки, россия, партия "справедливая россия - за правду"