09:22 20.12.2021 (обновлено: 10:11 20.12.2021)
В Совфеде объяснили суть законопроекта об ужесточении наказания за пытки
Клишас: пытки со стороны представителей власти будут считаться особо тяжким преступлением
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Внесённый в Госдуму законопроект о поправках в Уголовный кодекс РФ дает новое определение пыткам, что поможет избежать сложностей при квалификации такого преступления и назначении наказания за него, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Законопроект дает новое определение пытки, сформулированное в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Более детальное и четкое определение позволит избежать сложности при квалификации деяния и назначении наказания виновным", - заявил Клишас.
Он отметил, что в новое определение вводится такая цель применения пытки, как "запугивание", поскольку "именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН России".
Сенатор добавил, что внесённый в ГД законопроект переводит пытки со стороны представителей власти в категорию особо тяжких преступлений.
Авторами законопроекта, помимо Клишаса, являются сенатор Владимир Полетаев и депутат Павел Крашенинников.