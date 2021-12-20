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В Совфеде объяснили суть законопроекта об ужесточении наказания за пытки
В Совфеде объяснили суть законопроекта об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 20.12.2021
В Совфеде объяснили суть законопроекта об ужесточении наказания за пытки
Внесённый в Госдуму законопроект о поправках в Уголовный кодекс РФ дает новое определение пыткам, что поможет избежать сложностей при квалификации такого... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:22
2021-12-20T10:11
общество
госдума рф
совет федерации рф
пытки
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Внесённый в Госдуму законопроект о поправках в Уголовный кодекс РФ дает новое определение пыткам, что поможет избежать сложностей при квалификации такого преступления и назначении наказания за него, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Он отметил, что в новое определение вводится такая цель применения пытки, как "запугивание", поскольку "именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН России".Сенатор добавил, что внесённый в ГД законопроект переводит пытки со стороны представителей власти в категорию особо тяжких преступлений.Авторами законопроекта, помимо Клишаса, являются сенатор Владимир Полетаев и депутат Павел Крашенинников.
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общество, госдума рф, совет федерации рф, пытки, россия
09:22 20.12.2021 (обновлено: 10:11 20.12.2021)
 
В Совфеде объяснили суть законопроекта об ужесточении наказания за пытки

Клишас: пытки со стороны представителей власти будут считаться особо тяжким преступлением

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Внесённый в Госдуму законопроект о поправках в Уголовный кодекс РФ дает новое определение пыткам, что поможет избежать сложностей при квалификации такого преступления и назначении наказания за него, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Законопроект дает новое определение пытки, сформулированное в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Более детальное и четкое определение позволит избежать сложности при квалификации деяния и назначении наказания виновным", - заявил Клишас.
Он отметил, что в новое определение вводится такая цель применения пытки, как "запугивание", поскольку "именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН России".
Сенатор добавил, что внесённый в ГД законопроект переводит пытки со стороны представителей власти в категорию особо тяжких преступлений.
Авторами законопроекта, помимо Клишаса, являются сенатор Владимир Полетаев и депутат Павел Крашенинников.
 
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