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В Совфеде объяснили суть законопроекта об ужесточении наказания за пытки

В Совфеде объяснили суть законопроекта об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 20.12.2021

В Совфеде объяснили суть законопроекта об ужесточении наказания за пытки

Внесённый в Госдуму законопроект о поправках в Уголовный кодекс РФ дает новое определение пыткам, что поможет избежать сложностей при квалификации такого... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T09:22

2021-12-20T09:22

2021-12-20T10:11

общество

госдума рф

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Внесённый в Госдуму законопроект о поправках в Уголовный кодекс РФ дает новое определение пыткам, что поможет избежать сложностей при квалификации такого преступления и назначении наказания за него, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Он отметил, что в новое определение вводится такая цель применения пытки, как "запугивание", поскольку "именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН России".Сенатор добавил, что внесённый в ГД законопроект переводит пытки со стороны представителей власти в категорию особо тяжких преступлений.Авторами законопроекта, помимо Клишаса, являются сенатор Владимир Полетаев и депутат Павел Крашенинников.

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общество, госдума рф, совет федерации рф, пытки, россия