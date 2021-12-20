https://ria.ru/20211220/psikhiatr-1764492797.html

Главный психиатр Москвы рассказал о причинах шизофрении

Главный психиатр Москвы рассказал о причинах шизофрении - РИА Новости, 20.12.2021

Главный психиатр Москвы рассказал о причинах шизофрении

В 80% случаев шизофрения не обусловлена генетически, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T09:30

2021-12-20T09:30

2021-12-20T10:03

общество

москва

здоровье - общество

георгий костюк

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В 80% случаев шизофрения не обусловлена генетически, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк."Это очень непростая история принять ситуацию, что у твоего близкого, у твоего ребенка психическое расстройство, причем тяжелое, например, в форме шизофрении. Здесь есть психологические ловушки. Многие считают, что эти расстройства являются наследственно обусловленными. Если у ребенка шизофрения, то родителю кажется, что он является носителем. Но на самом деле в 80% случаев шизофрения является первично-хроническим заболеванием", - сказал Костюк.Психиатр отметил, что при отсутствии помощи заболевание может приводить к значительным изменениям личности, инвалидизации."Если удалось быстро достичь улучшения, родственникам пациента кажется, что человек стал нормальным и ему незачем принимать лекарство. Поэтому, когда человек отказывается от лекарств, он сначала еще даже лучше себя чувствует, потому что те болезненные расстройства, которые у него были, они еще не возобновились, а побочные эффекты – ушли. А потом наступает ухудшение. И эта ситуация нерешаема: какие бы ни были высокоинтеллектуальные родители, обязательно пройдут через этап отказа от терапии, ухудшение, и весь вопрос в том, с какого раза они смирятся с ситуацией, и все-таки начнут выполнять строго рекомендации", - рассказал Костюк.При этом собеседник агентства уточнил, что многие психические заболевания могут быть генетически обусловленными, прослеживаются на популяционном уровне, на молекулярном уровне, но это не может быть поломкой конкретного гена. Например, при шизофрении, а это целая группа заболеваний, выявлено порядка 130 ассоциированных мутаций в ДНК, изменения в которых каким-то образом связаны с наличием такого расстройства."Что такое популяционная генетика? Мы берем семьи, смотрим, что будет с ребенком. Смотрим проценты. И они показывают, что генетическая обусловленность есть. Но она вероятностная. У двух больных может родиться здоровый. У двух здоровых может родиться больной ребенок. Нет прямой аналогии, прямой связи. Но вероятность выше, что у больных родителей будет больной ребенок", - добавил врач.Полный текст интервью главного психиатра Москвы >>

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общество, москва, здоровье - общество, георгий костюк