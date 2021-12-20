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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211220/priamure-1764489088.html
В Приамурье откроются 29 "Точек роста"
В Приамурье откроются 29 "Точек роста" - РИА Новости, 20.12.2021
В Приамурье откроются 29 "Точек роста"
Двадцать девять "Точек роста" - центров образования естественнонаучной и технологической направленности откроются по нацпроекту "Образование" в Амурской области РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T08:25
2021-12-20T08:25
амурская область
общество
амурская область
кванториум
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 дек – РИА Новости. Двадцать девять "Точек роста" - центров образования естественнонаучной и технологической направленности откроются по нацпроекту "Образование" в Амурской области в 2022 году, сообщает правительство региона."Важно, чтобы качество образования в небольших населенных пунктах не уступало школам больших городов. На решение этой задачи направлены и другие программы национального проекта "Образование". В рамках него создаём в учебных заведениях цифровую образовательную среду, модернизируем спортивные залы, запустили по малым населенным пунктам мобильные технопарки "Кванториум", принимаются и другие меры поддержки", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, слова которого цитируются в сообщении."Точки роста" - это центры с цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии и экологии, оснащенные ноутбуками, цифровыми микроскопами и другой современной техникой. Сейчас таких центров в Амурской области 97, по плану к 2024 году "Точки роста" должны появиться в 220 амурских школах.
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общество, амурская область, кванториум, василий орлов (губернатор)
08:25 20.12.2021
 
В Приамурье откроются 29 "Точек роста"

Еще 29 "Точек роста" откроются в Приамурье в 2022 году

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 дек – РИА Новости. Двадцать девять "Точек роста" - центров образования естественнонаучной и технологической направленности откроются по нацпроекту "Образование" в Амурской области в 2022 году, сообщает правительство региона.
"Область продолжит "прирастать" центрами естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста". В 2022 году в Приамурье их откроются ещё 29", - говорится в сообщении.
"Важно, чтобы качество образования в небольших населенных пунктах не уступало школам больших городов. На решение этой задачи направлены и другие программы национального проекта "Образование". В рамках него создаём в учебных заведениях цифровую образовательную среду, модернизируем спортивные залы, запустили по малым населенным пунктам мобильные технопарки "Кванториум", принимаются и другие меры поддержки", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, слова которого цитируются в сообщении.
"Точки роста" - это центры с цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии и экологии, оснащенные ноутбуками, цифровыми микроскопами и другой современной техникой. Сейчас таких центров в Амурской области 97, по плану к 2024 году "Точки роста" должны появиться в 220 амурских школах.
ГПЗ Свободн - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 13:26Амурская область
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Амурская областьОбществоАмурская областьКванториумВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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