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В Приамурье откроются 29 "Точек роста"
В Приамурье откроются 29 "Точек роста" - РИА Новости, 20.12.2021
В Приамурье откроются 29 "Точек роста"
Двадцать девять "Точек роста" - центров образования естественнонаучной и технологической направленности откроются по нацпроекту "Образование" в Амурской области РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T08:25
2021-12-20T08:25
2021-12-20T08:25
амурская область
общество
амурская область
кванториум
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 дек – РИА Новости. Двадцать девять "Точек роста" - центров образования естественнонаучной и технологической направленности откроются по нацпроекту "Образование" в Амурской области в 2022 году, сообщает правительство региона."Важно, чтобы качество образования в небольших населенных пунктах не уступало школам больших городов. На решение этой задачи направлены и другие программы национального проекта "Образование". В рамках него создаём в учебных заведениях цифровую образовательную среду, модернизируем спортивные залы, запустили по малым населенным пунктам мобильные технопарки "Кванториум", принимаются и другие меры поддержки", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, слова которого цитируются в сообщении."Точки роста" - это центры с цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии и экологии, оснащенные ноутбуками, цифровыми микроскопами и другой современной техникой. Сейчас таких центров в Амурской области 97, по плану к 2024 году "Точки роста" должны появиться в 220 амурских школах.
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общество, амурская область, кванториум, василий орлов (губернатор)
В Приамурье откроются 29 "Точек роста"
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