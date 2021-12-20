https://ria.ru/20211220/pozor-1764604889.html

"Это позор!" Еда школьников ужаснула родителей

Родители устроили скандал из-за "недостаточно праздничного" обеда в школе - РИА Новости, 20.12.2021

"Это позор!" Еда школьников ужаснула родителей

Родители школьников обрушились с критикой на одну из британских школ, предложивших детям "недостаточно праздничный" обед в рамках рождественских мероприятий. На РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T18:42

2021-12-20T18:42

2021-12-20T23:52

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еда

великобритания

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Родители школьников обрушились с критикой на одну из британских школ, предложивших детям "недостаточно праздничный" обед в рамках рождественских мероприятий. На конфликт обратили внимание в ITV."Позор! <…> Кусочек индейки, кусочек сосиски и ложка фарша", — приводит сайт телеканала цитату одной из женщин, выступивших против школы.На снимках, размещенных в твиттере с отметками учебного заведения, видно, что каждому из детей также выдали по небольшому пирогу. Тем не менее, нашлись родители, назвавшие питание "дьявольским".Официальные представители школы уже извинились и отметили, что рождественское питание действительно "не соответствовало стандартам". Проблемы с организацией праздничных мероприятий связали с непредвиденными обстоятельствами, возникшими из-за распространения COVID-19.

https://sn.ria.ru/20200814/1575769899.html

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в мире, школа, дети, еда, великобритания