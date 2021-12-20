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"Это позор!" Еда школьников ужаснула родителей
Родители устроили скандал из-за "недостаточно праздничного" обеда в школе - РИА Новости, 20.12.2021
"Это позор!" Еда школьников ужаснула родителей
Родители школьников обрушились с критикой на одну из британских школ, предложивших детям "недостаточно праздничный" обед в рамках рождественских мероприятий. На РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:42
2021-12-20T23:52
в мире
школа
дети
еда
великобритания
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Родители школьников обрушились с критикой на одну из британских школ, предложивших детям "недостаточно праздничный" обед в рамках рождественских мероприятий. На конфликт обратили внимание в ITV."Позор! &lt;…&gt; Кусочек индейки, кусочек сосиски и ложка фарша", — приводит сайт телеканала цитату одной из женщин, выступивших против школы.На снимках, размещенных в твиттере с отметками учебного заведения, видно, что каждому из детей также выдали по небольшому пирогу. Тем не менее, нашлись родители, назвавшие питание "дьявольским".Официальные представители школы уже извинились и отметили, что рождественское питание действительно "не соответствовало стандартам". Проблемы с организацией праздничных мероприятий связали с непредвиденными обстоятельствами, возникшими из-за распространения COVID-19.
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в мире, школа, дети, еда, великобритания
18:42 20.12.2021 (обновлено: 23:52 20.12.2021)
 
Родители устроили скандал из-за "недостаточно праздничного" обеда в школе

Британские родители сочли школьный обед из индейки и пирога позорным

© Фото : Кира КувыковаИндейка
Индейка - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : Кира Кувыкова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Родители школьников обрушились с критикой на одну из британских школ, предложивших детям "недостаточно праздничный" обед в рамках рождественских мероприятий. На конфликт обратили внимание в ITV.
"Позор! <…> Кусочек индейки, кусочек сосиски и ложка фарша", — приводит сайт телеканала цитату одной из женщин, выступивших против школы.
На снимках, размещенных в твиттере с отметками учебного заведения, видно, что каждому из детей также выдали по небольшому пирогу. Тем не менее, нашлись родители, назвавшие питание "дьявольским".
Официальные представители школы уже извинились и отметили, что рождественское питание действительно "не соответствовало стандартам". Проблемы с организацией праздничных мероприятий связали с непредвиденными обстоятельствами, возникшими из-за распространения COVID-19.
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