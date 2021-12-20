https://ria.ru/20211220/pozor-1764604889.html
"Это позор!" Еда школьников ужаснула родителей
Родители устроили скандал из-за "недостаточно праздничного" обеда в школе - РИА Новости, 20.12.2021
"Это позор!" Еда школьников ужаснула родителей
Родители школьников обрушились с критикой на одну из британских школ, предложивших детям "недостаточно праздничный" обед в рамках рождественских мероприятий. На РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:42
2021-12-20T18:42
2021-12-20T23:52
в мире
школа
дети
еда
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36244/98/362449861_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_3a09876ab5bdb17f5162f8d231102ea8.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Родители школьников обрушились с критикой на одну из британских школ, предложивших детям "недостаточно праздничный" обед в рамках рождественских мероприятий. На конфликт обратили внимание в ITV."Позор! <…> Кусочек индейки, кусочек сосиски и ложка фарша", — приводит сайт телеканала цитату одной из женщин, выступивших против школы.На снимках, размещенных в твиттере с отметками учебного заведения, видно, что каждому из детей также выдали по небольшому пирогу. Тем не менее, нашлись родители, назвавшие питание "дьявольским".Официальные представители школы уже извинились и отметили, что рождественское питание действительно "не соответствовало стандартам". Проблемы с организацией праздничных мероприятий связали с непредвиденными обстоятельствами, возникшими из-за распространения COVID-19.
https://sn.ria.ru/20200814/1575769899.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36244/98/362449861_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_892f37857d5c2b87d28dc7ffa76ad83b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, школа, дети, еда, великобритания
18:42 20.12.2021 (обновлено: 23:52 20.12.2021)
Родители устроили скандал из-за "недостаточно праздничного" обеда в школе
Британские родители сочли школьный обед из индейки и пирога позорным
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Родители школьников обрушились с критикой на одну из британских школ, предложивших детям "недостаточно праздничный" обед в рамках рождественских мероприятий. На конфликт обратили внимание в ITV
.
"Позор! <…> Кусочек индейки, кусочек сосиски и ложка фарша", — приводит сайт телеканала цитату одной из женщин, выступивших против школы.
На снимках, размещенных в твиттере с отметками учебного заведения, видно, что каждому из детей также выдали по небольшому пирогу. Тем не менее, нашлись родители, назвавшие питание "дьявольским".
Официальные представители школы уже извинились и отметили, что рождественское питание действительно "не соответствовало стандартам". Проблемы с организацией праздничных мероприятий связали с непредвиденными обстоятельствами, возникшими из-за распространения COVID-19.