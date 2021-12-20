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https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764597047.html
СБУ раскрыла детали дела против Порошенко
СБУ раскрыла детали дела против Порошенко - РИА Новости, 20.12.2021
СБУ раскрыла детали дела против Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и по требованию РФ... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:01
2021-12-20T18:15
в мире
украина
киев
александр турчинов
оон
петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 20 дек- РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и по требованию РФ способствовал подписанию контрактов на поставку угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявил начальник управления главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолий Бунич.Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину. По словам адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля с Донбасса на 23 декабря."Указанное лицо подозревается в том, что на протяжении 2014-2015 голову, находясь на посту президента Украины, используя предоставленные ему полномочия, а также имеющиеся инструменты влияния на определённый руководителей органов центральной государственной власти, принял незаконные меры по разрыву существующих торговых связей Украины на поставку крайне необходимого тогда угля из ЮАР. Одновременно с этим, по требованию представителей РФ, организовал подписание от имени Украины подписание контрактов на поставки угля с неподконтрольных Украине территорий, чем поставил Украину в энергетическую зависимость от представителей РФ и указанных псевдореспублик", - сказал Бунич.По его словам, такие действия Порошенко являются помощью РФ, а также ДНР и ЛНР "в подрывной деятельности против Украины, что является одной из форм госизмены"."После заключения указанных контрактов на поставки угля подозреваемым и другими участниками данного преступления осуществлено материальное способствование деятельности террористических организаций на сумму более 200 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов по текущему курсу)", - добавил Бунич. Следователь добавил, что дело против Порошенко не является политически мотивированным.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211218/poroshenko-1764373076.html
https://ria.ru/20211220/pushkov-1764564846.html
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в мире, украина, киев, александр турчинов, оон, петр порошенко, европейская солидарность
18:01 20.12.2021 (обновлено: 18:15 20.12.2021)
 
СБУ раскрыла детали дела против Порошенко

СБУ: Порошенко использовал свои полномочия для организации поставок угля из Донбасса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 дек- РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и по требованию РФ способствовал подписанию контрактов на поставку угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявил начальник управления главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолий Бунич.
Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину. По словам адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля с Донбасса на 23 декабря.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 15:11
Партия Порошенко после его "побега" с Украины сделала заявление о России
"Указанное лицо подозревается в том, что на протяжении 2014-2015 голову, находясь на посту президента Украины, используя предоставленные ему полномочия, а также имеющиеся инструменты влияния на определённый руководителей органов центральной государственной власти, принял незаконные меры по разрыву существующих торговых связей Украины на поставку крайне необходимого тогда угля из ЮАР. Одновременно с этим, по требованию представителей РФ, организовал подписание от имени Украины подписание контрактов на поставки угля с неподконтрольных Украине территорий, чем поставил Украину в энергетическую зависимость от представителей РФ и указанных псевдореспублик", - сказал Бунич.
По его словам, такие действия Порошенко являются помощью РФ, а также ДНР и ЛНР "в подрывной деятельности против Украины, что является одной из форм госизмены".
"После заключения указанных контрактов на поставки угля подозреваемым и другими участниками данного преступления осуществлено материальное способствование деятельности террористических организаций на сумму более 200 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов по текущему курсу)", - добавил Бунич. Следователь добавил, что дело против Порошенко не является политически мотивированным.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
15:41
Пушков объяснил Порошенко бессмысленность его слов о России
 
В миреУкраинаКиевАлександр ТурчиновООНПетр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
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