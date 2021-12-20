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Порошенко обвинили в госизмене
Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене - РИА Новости, 20.12.2021
Порошенко обвинили в госизмене
Бывшего президента Украины Петра Порошенко уведомили о подозрении в государственной измене, сообщила пресс-служба Госбюро расследований. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:26
2021-12-20T18:21
в мире
украина
петр порошенко
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывшего президента Украины Петра Порошенко уведомили о подозрении в государственной измене, сообщила пресс-служба Госбюро расследований.Как заявил начальник главного следственного управления СБУ Анатолий Бунич, Порошенко в 2014-2015 годах использовал свои полномочия для разрыва контрактов на поставки угля из ЮАР и по требованию Москвы способствовал закупкам сырья в Донбассе. По его словам, это — подрывная деятельность против Украины, то есть "одна из форм госизмены".Вопрос о мере пресечения для Порошенко будут решать 23 декабря, поскольку сегодня он не явился, сообщил замначальника департамента по надзору за органами госбезопасности офиса генпрокурора Иван Кислевич.О том, как следователи пытались вручить экс-президенту подозрение, сообщил его адвокат Илья Новиков.Ситуацию прокомментировали в партии Порошенко "Европейская солидарность". Как заявил глава штаба Александр Турчинов, подозрение вместо генпрокурора Ирины Венедиктовой подписал ее заместитель. Он добавил, что экс-президент "после проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска" вернется на Украину, и тогда "очередное дело и &lt;...&gt; очередное шоу, как и все предыдущие, снова превратится в фарс".Экс-президента подозревают в том, что он вместе с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком организовал незаконные поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сам Порошенко обвинения отвергал.Государственное бюро расследований Украины 18 декабря пыталось вручить бывшему главе страны повестку, но он ее проигнорировал и покинул страну.Медведчуку 8 октября огласили подозрение в госизмене и содействии терроризму и отправили под домашний арест. Политик в суде заявил, что поставки угля были законные, их организовали по просьбе руководства Украины.
https://ria.ru/20211218/poroshenko-1764357852.html
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в мире, украина, петр порошенко
16:26 20.12.2021 (обновлено: 18:21 20.12.2021)
 
Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене

Порошенко предъявили подозрение в госизмене по делу о закупках угля в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывшего президента Украины Петра Порошенко уведомили о подозрении в государственной измене, сообщила пресс-служба Госбюро расследований.
"Пятому президенту Украины сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Сотрудники Госбюро расследований во взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством офиса генпрокурора расследуют уголовное производство по организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействию террористическим организациям ЛНР и ДНР группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен", — указали в ведомстве.
Как заявил начальник главного следственного управления СБУ Анатолий Бунич, Порошенко в 2014-2015 годах использовал свои полномочия для разрыва контрактов на поставки угля из ЮАР и по требованию Москвы способствовал закупкам сырья в Донбассе. По его словам, это — подрывная деятельность против Украины, то есть "одна из форм госизмены".
Вопрос о мере пресечения для Порошенко будут решать 23 декабря, поскольку сегодня он не явился, сообщил замначальника департамента по надзору за органами госбезопасности офиса генпрокурора Иван Кислевич.
Кадр из видео Государственного бюро расследований Украины
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О том, как следователи пытались вручить экс-президенту подозрение, сообщил его адвокат Илья Новиков.

"К дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали) и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках угля из ДНР" и повестку на допрос на 23 декабря", — написал юрист в Facebook.

Ситуацию прокомментировали в партии Порошенко "Европейская солидарность". Как заявил глава штаба Александр Турчинов, подозрение вместо генпрокурора Ирины Венедиктовой подписал ее заместитель. Он добавил, что экс-президент "после проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска" вернется на Украину, и тогда "очередное дело и <...> очередное шоу, как и все предыдущие, снова превратится в фарс".
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Экс-президента подозревают в том, что он вместе с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком организовал незаконные поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сам Порошенко обвинения отвергал.
Государственное бюро расследований Украины 18 декабря пыталось вручить бывшему главе страны повестку, но он ее проигнорировал и покинул страну.
Медведчуку 8 октября огласили подозрение в госизмене и содействии терроризму и отправили под домашний арест. Политик в суде заявил, что поставки угля были законные, их организовали по просьбе руководства Украины.
 
В миреУкраинаПетр Порошенко
 
 
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