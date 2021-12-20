Порошенко обвинили в госизмене

16:26 20.12.2021 (обновлено: 18:21 20.12.2021)
Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене
Порошенко предъявили подозрение в госизмене по делу о закупках угля в Донбассе
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывшего президента Украины Петра Порошенко уведомили о подозрении в государственной измене, сообщила пресс-служба Госбюро расследований.
"Пятому президенту Украины сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Сотрудники Госбюро расследований во взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством офиса генпрокурора расследуют уголовное производство по организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействию террористическим организациям ЛНР и ДНР группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен", — указали в ведомстве.
Как заявил начальник главного следственного управления СБУ Анатолий Бунич, Порошенко в 2014-2015 годах использовал свои полномочия для разрыва контрактов на поставки угля из ЮАР и по требованию Москвы способствовал закупкам сырья в Донбассе. По его словам, это — подрывная деятельность против Украины, то есть "одна из форм госизмены".
Вопрос о мере пресечения для Порошенко будут решать 23 декабря, поскольку сегодня он не явился, сообщил замначальника департамента по надзору за органами госбезопасности офиса генпрокурора Иван Кислевич.
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О том, как следователи пытались вручить экс-президенту подозрение, сообщил его адвокат Илья Новиков.
"К дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали) и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках угля из ДНР" и повестку на допрос на 23 декабря", — написал юрист в Facebook.
Ситуацию прокомментировали в партии Порошенко "Европейская солидарность". Как заявил глава штаба Александр Турчинов, подозрение вместо генпрокурора Ирины Венедиктовой подписал ее заместитель. Он добавил, что экс-президент "после проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска" вернется на Украину, и тогда "очередное дело и <...> очередное шоу, как и все предыдущие, снова превратится в фарс".
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Экс-президента подозревают в том, что он вместе с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком организовал незаконные поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сам Порошенко обвинения отвергал.
Государственное бюро расследований Украины 18 декабря пыталось вручить бывшему главе страны повестку, но он ее проигнорировал и покинул страну.
Медведчуку 8 октября огласили подозрение в госизмене и содействии терроризму и отправили под домашний арест. Политик в суде заявил, что поставки угля были законные, их организовали по просьбе руководства Украины.