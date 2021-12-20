https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764574940.html

Порошенко обвинили в госизмене

Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене - РИА Новости, 20.12.2021

Порошенко обвинили в госизмене

Бывшего президента Украины Петра Порошенко уведомили о подозрении в государственной измене, сообщила пресс-служба Госбюро расследований. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:26

2021-12-20T16:26

2021-12-20T18:21

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывшего президента Украины Петра Порошенко уведомили о подозрении в государственной измене, сообщила пресс-служба Госбюро расследований.Как заявил начальник главного следственного управления СБУ Анатолий Бунич, Порошенко в 2014-2015 годах использовал свои полномочия для разрыва контрактов на поставки угля из ЮАР и по требованию Москвы способствовал закупкам сырья в Донбассе. По его словам, это — подрывная деятельность против Украины, то есть "одна из форм госизмены".Вопрос о мере пресечения для Порошенко будут решать 23 декабря, поскольку сегодня он не явился, сообщил замначальника департамента по надзору за органами госбезопасности офиса генпрокурора Иван Кислевич.О том, как следователи пытались вручить экс-президенту подозрение, сообщил его адвокат Илья Новиков.Ситуацию прокомментировали в партии Порошенко "Европейская солидарность". Как заявил глава штаба Александр Турчинов, подозрение вместо генпрокурора Ирины Венедиктовой подписал ее заместитель. Он добавил, что экс-президент "после проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска" вернется на Украину, и тогда "очередное дело и <...> очередное шоу, как и все предыдущие, снова превратится в фарс".Экс-президента подозревают в том, что он вместе с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком организовал незаконные поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сам Порошенко обвинения отвергал.Государственное бюро расследований Украины 18 декабря пыталось вручить бывшему главе страны повестку, но он ее проигнорировал и покинул страну.Медведчуку 8 октября огласили подозрение в госизмене и содействии терроризму и отправили под домашний арест. Политик в суде заявил, что поставки угля были законные, их организовали по просьбе руководства Украины.

https://ria.ru/20211218/poroshenko-1764357852.html

https://ria.ru/20211112/poroshenko-1758676942.html

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в мире, украина, петр порошенко