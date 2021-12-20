https://ria.ru/20211220/pentagon-1764632066.html
Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море - РИА Новости, 20.12.2021
Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
Американские военные продолжат полеты над Черным морем и операции там, где это позволяет международное право, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T23:10
2021-12-20T23:10
2021-12-20T23:10
в мире
министерство обороны сша
черное море
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Американские военные продолжат полеты над Черным морем и операции там, где это позволяет международное право, заявил представитель Пентагона Джон Кирби."Мы будем продолжать летать и ходить там, где международный закон позволяет это делать", - заявил Кирби на пресс-конференции.Он отметил, что Черное море - это часть международных вод. "Мы продолжаем операции, не думаю, что последуют изменения", - сказал он.
https://ria.ru/20211214/ugrozy-1763638610.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, черное море, джон кирби
Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
Пентагон пообещал продолжить полеты американских самолетов над Черным морем