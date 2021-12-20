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Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море - РИА Новости, 20.12.2021
Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
Американские военные продолжат полеты над Черным морем и операции там, где это позволяет международное право, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T23:10
2021-12-20T23:10
в мире
министерство обороны сша
черное море
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Американские военные продолжат полеты над Черным морем и операции там, где это позволяет международное право, заявил представитель Пентагона Джон Кирби."Мы будем продолжать летать и ходить там, где международный закон позволяет это делать", - заявил Кирби на пресс-конференции.Он отметил, что Черное море - это часть международных вод. "Мы продолжаем операции, не думаю, что последуют изменения", - сказал он.
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в мире, министерство обороны сша, черное море, джон кирби
23:10 20.12.2021
 
Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море

Пентагон пообещал продолжить полеты американских самолетов над Черным морем

Самолет-разведчик США в небе над Черным морем. Кадр видео
Самолет-разведчик США в небе над Черным морем. Кадр видео
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Американские военные продолжат полеты над Черным морем и операции там, где это позволяет международное право, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мы будем продолжать летать и ходить там, где международный закон позволяет это делать", - заявил Кирби на пресс-конференции.
Он отметил, что Черное море - это часть международных вод. "Мы продолжаем операции, не думаю, что последуют изменения", - сказал он.
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В миреМинистерство обороны СШАЧерное мореДжон Кирби
 
 
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