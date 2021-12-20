https://ria.ru/20211220/pentagon-1764632066.html

Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море

Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море - РИА Новости, 20.12.2021

Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море

Американские военные продолжат полеты над Черным морем и операции там, где это позволяет международное право, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T23:10

2021-12-20T23:10

2021-12-20T23:10

в мире

министерство обороны сша

черное море

джон кирби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763185721_62:40:930:528_1920x0_80_0_0_f5c6afd487d17b54788f699e9f09dfa1.jpg

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Американские военные продолжат полеты над Черным морем и операции там, где это позволяет международное право, заявил представитель Пентагона Джон Кирби."Мы будем продолжать летать и ходить там, где международный закон позволяет это делать", - заявил Кирби на пресс-конференции.Он отметил, что Черное море - это часть международных вод. "Мы продолжаем операции, не думаю, что последуют изменения", - сказал он.

https://ria.ru/20211214/ugrozy-1763638610.html

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, министерство обороны сша, черное море, джон кирби