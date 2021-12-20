https://ria.ru/20211220/omikron-shtamm-1764518429.html

Вирусолог рассказал, сколько антител нужно для нейтрализации омикрон-штамма

Вирусолог рассказал, сколько антител нужно для нейтрализации омикрон-штамма - РИА Новости, 20.12.2021

Вирусолог рассказал, сколько антител нужно для нейтрализации омикрон-штамма

Для противодействия омикрон-штамму коронавируса может потребоваться гораздо больше нейтрализующих белков, сказал президент Итальянского агентства по... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:04

2021-12-20T12:04

2021-12-20T15:41

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омикрон-штамм коронавируса

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РИМ, 20 дек — РИА Новости. Для противодействия омикрон-штамму коронавируса может потребоваться гораздо больше нейтрализующих белков, сказал президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу."Некоторые неопубликованные исследования сообщают нам, что для остановки нового вируса требуется в 10-40 раз больше антител, чем тех, которых достаточно для нейтрализации исходного штамма", — уточнил он в интервью газете Corriere della Sera.Говоря о защите от нового варианта SARS-CoV-2 при двойной вакцинации, Палу подчеркнул, что он может обойти как антитела, полученные после прививки, так и появившиеся после выздоровления. При этом глава медрегулятора отметил, что завершением эффективного цикла инъекций может считаться третья доза."Это схема, которая является частью истории вакцинологии, мы не должны думать, что необходимость делать повторный укол служит доказательством неудачи этих средств против COVID", — указал Палу.Он добавил, что ученые пока не могут сказать с точностью, насколько болезненнее новый штамм в сравнении с "дельтой"."Опыт Южной Африки, который, казалось бы, указывает на это, здесь не работает. Население ЮАР моложе европейского, уровень охвата вакцинацией составляет около 25 процентов, а в стране сейчас лето Южного полушария", — пояснил специалист."Омикрон" пока получил незначительное распространение в Италии, в воскресенье это подтвердил глава Минздрава страны Роберто Сперанца.По состоянию на субботу в Италии обнаружены 84 случая заражения новой разновидностью коронавируса, тем не менее суточный рост этого показателя составил 29 инфицированных. Новые данные Минздрав опубликует в понедельник. В целом прирост заболеваемости COVID-19 в республике за минувшую неделю почти достиг 30 тысяч случаев в сутки.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20211218/omikron-1764381132.html

https://ria.ru/20211219/simptom-1764415300.html

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в мире, италия, юар, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса