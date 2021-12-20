https://ria.ru/20211220/omikron-1764605304.html

ВОЗ подтвердила, что "омикрон" распространяется быстрее других штаммов

ВОЗ подтвердила, что "омикрон" распространяется быстрее других штаммов - РИА Новости, 20.12.2021

ВОЗ подтвердила, что "омикрон" распространяется быстрее других штаммов

Всемирная организация здравоохранения может подтвердить, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других вариантов, сообщил ее... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T18:44

2021-12-20T18:44

2021-12-20T21:35

распространение коронавируса

воз

в мире

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ЖЕНЕВА, 20 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения может подтвердить, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других вариантов, сообщил ее гендиректор Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве."В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться", — сказал глава ВОЗ.Кроме того, по его данным, в 2021 году от COVID-19 в мире умерли 3,3 миллиона человек, что превышает общее количество скончавшихся в минувшем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.Министр подчеркивал, что российский препарат "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении нового омикрон-штамма, в особенности у тех, кто ревакцинировался "Спутником Лайт".

https://ria.ru/20211220/omikron-shtamm-1764518429.html

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воз, в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса