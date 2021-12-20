https://ria.ru/20211220/moskva-1764598862.html
Московским школьникам разрешили не ходить на уроки при температуре ниже -25
Московским школьникам разрешили не ходить на уроки при температуре ниже -25 - РИА Новости, 20.12.2021
Московским школьникам разрешили не ходить на уроки при температуре ниже -25
Московские школьники могут не ходить на занятия при температуре ниже минус 25, в школах обеспечат оптимальную температуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:09
2021-12-20T18:09
2021-12-20T18:30
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Московские школьники могут не ходить на занятия при температуре ниже минус 25, в школах обеспечат оптимальную температуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, на Москву надвигается "полярное вторжение" с 20-градусными морозами. Самым холодным днем станет среда, 22 декабря, в ночь температура опустится до минус 22 градусов."Согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов Цельсия", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе добавили, что ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до минус 26-28 градусов, а старшеклассники – если температура от минус 31 градуса и ниже."При неблагоприятных погодных условиях школы продолжают работать в установленном режиме и организуют учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, а также обеспечивают оптимальный температурный режим в помещениях",- отметили в департаменте.
https://ria.ru/20211219/moskva-1764432025.html
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общество, образование - общество, москва, евгений тишковец, сн_образование, социальный навигатор
18:09 20.12.2021 (обновлено: 18:30 20.12.2021)
Московским школьникам разрешили не ходить на уроки при температуре ниже -25
Московским школьникам разрешили не ходить на уроки при температуре ниже минус 25 градусов
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Московские школьники могут не ходить на занятия при температуре ниже минус 25, в школах обеспечат оптимальную температуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец
, на Москву
надвигается "полярное вторжение" с 20-градусными морозами. Самым холодным днем станет среда, 22 декабря, в ночь температура опустится до минус 22 градусов.
"Согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов Цельсия", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до минус 26-28 градусов, а старшеклассники – если температура от минус 31 градуса и ниже.
"При неблагоприятных погодных условиях школы продолжают работать в установленном режиме и организуют учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, а также обеспечивают оптимальный температурный режим в помещениях",- отметили в департаменте.