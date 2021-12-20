Москалькова прокомментировала идею ужесточить ответственность за пытки
Омбудсмен Москалькова поддержала законопроект об ужесточении ответственности за пытки
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что поддерживает внесение законопроекта об усилении уголовной ответственности за пытки, однако некоторые положения документа нужно уточнить при его доработке ко второму чтению.
В Госдуму внесен законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти, сообщили в понедельник в пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
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"Сегодня Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации внесен проект федерального закона об усилении уголовной ответственности за пытки. Поддерживаю инициативу сенаторов и депутатов… Стоит отметить, что законодатели учли представленные ранее федеральным омбудсменом предложения в законопроект. Вместе с тем, некоторые его положения представляется целесообразным уточнить при его доработке ко второму чтению", - отметила Москалькова.
Так, омбудсмен многократно поднимала тему пыток в связи с резонансными событиями в уголовно-исполнительной системе, произошедшими в Саратове, Иркутске и Кирове. Кроме того, с 2019 года при уполномоченном создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в законодательство. Отдельно в ежегодных докладах уполномоченного по правам человека были даны рекомендации, устанавливающие уголовную ответственность за пытки, введение института Национального превентивного механизма, который возможно создать на федеральном уровне и закрепить его функции за уполномоченным и другие предложения.
"Законопроект приводит понятие пыток в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Европейской конвенцией о предупреждении пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания предлагается внести ряд изменений в УК РФ, формирует пытки как квалифицированный признак должностного преступления, совершенного дознавателем, следователем и другими сотрудниками правоохранительных органов", - заключила уполномоченный.