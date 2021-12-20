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Москалькова прокомментировала идею ужесточить ответственность за пытки
Москалькова прокомментировала идею ужесточить ответственность за пытки - РИА Новости, 20.12.2021
Москалькова прокомментировала идею ужесточить ответственность за пытки
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что поддерживает внесение законопроекта об усилении уголовной... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:17
2021-12-20T12:17
общество
госдума рф
совет федерации рф
татьяна москалькова
пытки
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что поддерживает внесение законопроекта об усилении уголовной ответственности за пытки, однако некоторые положения документа нужно уточнить при его доработке ко второму чтению.В Госдуму внесен законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти, сообщили в понедельник в пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова."Сегодня Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации внесен проект федерального закона об усилении уголовной ответственности за пытки. Поддерживаю инициативу сенаторов и депутатов… Стоит отметить, что законодатели учли представленные ранее федеральным омбудсменом предложения в законопроект. Вместе с тем, некоторые его положения представляется целесообразным уточнить при его доработке ко второму чтению", - отметила Москалькова.Так, омбудсмен многократно поднимала тему пыток в связи с резонансными событиями в уголовно-исполнительной системе, произошедшими в Саратове, Иркутске и Кирове. Кроме того, с 2019 года при уполномоченном создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в законодательство. Отдельно в ежегодных докладах уполномоченного по правам человека были даны рекомендации, устанавливающие уголовную ответственность за пытки, введение института Национального превентивного механизма, который возможно создать на федеральном уровне и закрепить его функции за уполномоченным и другие предложения."Законопроект приводит понятие пыток в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Европейской конвенцией о предупреждении пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания предлагается внести ряд изменений в УК РФ, формирует пытки как квалифицированный признак должностного преступления, совершенного дознавателем, следователем и другими сотрудниками правоохранительных органов", - заключила уполномоченный.
https://ria.ru/20211217/pytki-1764312019.html
https://ria.ru/20211117/prisyazhnye-1759345921.html
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общество, госдума рф, совет федерации рф, татьяна москалькова, пытки, россия
12:17 20.12.2021
 
Москалькова прокомментировала идею ужесточить ответственность за пытки

Омбудсмен Москалькова поддержала законопроект об ужесточении ответственности за пытки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что поддерживает внесение законопроекта об усилении уголовной ответственности за пытки, однако некоторые положения документа нужно уточнить при его доработке ко второму чтению.
В Госдуму внесен законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти, сообщили в понедельник в пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
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"Сегодня Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации внесен проект федерального закона об усилении уголовной ответственности за пытки. Поддерживаю инициативу сенаторов и депутатов… Стоит отметить, что законодатели учли представленные ранее федеральным омбудсменом предложения в законопроект. Вместе с тем, некоторые его положения представляется целесообразным уточнить при его доработке ко второму чтению", - отметила Москалькова.
Так, омбудсмен многократно поднимала тему пыток в связи с резонансными событиями в уголовно-исполнительной системе, произошедшими в Саратове, Иркутске и Кирове. Кроме того, с 2019 года при уполномоченном создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в законодательство. Отдельно в ежегодных докладах уполномоченного по правам человека были даны рекомендации, устанавливающие уголовную ответственность за пытки, введение института Национального превентивного механизма, который возможно создать на федеральном уровне и закрепить его функции за уполномоченным и другие предложения.
"Законопроект приводит понятие пыток в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Европейской конвенцией о предупреждении пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания предлагается внести ряд изменений в УК РФ, формирует пытки как квалифицированный признак должностного преступления, совершенного дознавателем, следователем и другими сотрудниками правоохранительных органов", - заключила уполномоченный.
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ОбществоГосдума РФСовет Федерации РФТатьяна МоскальковапыткиРоссия
 
 
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