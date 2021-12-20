https://ria.ru/20211220/mishustin-1764528627.html

Мишустин назвал дату сочинского инвестиционного форума

Мишустин назвал дату сочинского инвестиционного форума - РИА Новости, 20.12.2021

Мишустин назвал дату сочинского инвестиционного форума

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 17 по 19 февраля на территории "Сириуса", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин и попросил своих... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:58

2021-12-20T12:58

2021-12-20T12:58

экономика

сочи

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 17 по 19 февраля на территории "Сириуса", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин и попросил своих заместителей активнее взаимодействовать с главами регионов для наполнения содержания программы."Мы продолжаем подготовку к Российскому инвестиционному форуму, он пройдет с 17 по 19 февраля следующего года на федеральной территории "Сириус", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что основная цель форума - сформировать действенные механизмы, которые позволят усилить интерес инвесторов к российской экономике, привлечь капиталы в новые эффективные проекты, в регионы."А значит - быстрее и эффективнее решать задачи, которые поставил президент в рамках достижения национальных целей развития. Я прошу моих заместителей, кураторов федеральных округов активно взаимодействовать с главами регионов для содержательного наполнения деловой и выставочной программы", - сказал Мишустин.Премьер добавил, что при подготовке содержательной части форума важно все продумать так, чтобы основные темы и направления дискуссий и пленарных сессий были определены с участием регионов и бизнеса."При формировании повестки надо обязательно учесть их мнение и предложения", - добавил Мишустин

https://ria.ru/20211214/ekspo-2030-1763706717.html

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экономика, сочи, михаил мишустин, россия