https://ria.ru/20211220/mh17-1764540958.html

Суд Гааги получил еще три иска от родственников жертв MH17 о компенсациях

Суд Гааги получил еще три иска от родственников жертв MH17 о компенсациях - РИА Новости, 20.12.2021

Суд Гааги получил еще три иска от родственников жертв MH17 о компенсациях

Окружной суд Гааги, который рассматривает дело о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, получил еще три иска о компенсациях... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:54

2021-12-20T13:54

2021-12-20T15:45

крушение малайзийского boeing под донецком

авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)

mh17. расследование

предварительный доклад о причинах крушения mh17

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ПАРИЖ, 20 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги, который рассматривает дело о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, получил еще три иска о компенсациях от родственников погибших, сообщил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс.В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Трансляция заседания ведется на сайте суда.Ранее Окружной суд Гааги получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы. По словам юридического советника семей погибших Арлетте Схейнс, затребованные суммы компенсаций составляют от 40 до 50 тысяч евро в зависимости от степени родства.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались вооруженные силы Украины (ВСУ).Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким.

https://ria.ru/20211208/pokazaniya-1762833668.html

https://ria.ru/20210722/mh17-1742332276.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

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крушение малайзийского boeing под донецком, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), mh17. расследование, предварительный доклад о причинах крушения mh17