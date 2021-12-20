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https://ria.ru/20211220/mh17-1764540958.html
Суд Гааги получил еще три иска от родственников жертв MH17 о компенсациях
Суд Гааги получил еще три иска от родственников жертв MH17 о компенсациях - РИА Новости, 20.12.2021
Суд Гааги получил еще три иска от родственников жертв MH17 о компенсациях
Окружной суд Гааги, который рассматривает дело о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, получил еще три иска о компенсациях... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:54
2021-12-20T15:45
крушение малайзийского boeing под донецком
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
mh17. расследование
предварительный доклад о причинах крушения mh17
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ПАРИЖ, 20 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги, который рассматривает дело о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, получил еще три иска о компенсациях от родственников погибших, сообщил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс.В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Трансляция заседания ведется на сайте суда.Ранее Окружной суд Гааги получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы. По словам юридического советника семей погибших Арлетте Схейнс, затребованные суммы компенсаций составляют от 40 до 50 тысяч евро в зависимости от степени родства.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались вооруженные силы Украины (ВСУ).Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким.
https://ria.ru/20211208/pokazaniya-1762833668.html
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крушение малайзийского boeing под донецком, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), mh17. расследование, предварительный доклад о причинах крушения mh17
13:54 20.12.2021 (обновлено: 15:45 20.12.2021)
 
Суд Гааги получил еще три иска от родственников жертв MH17 о компенсациях

Судья Стинхейс: суд Гааги получил еще три иска от родственников жертв MH17 о компенсациях

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОполченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ПАРИЖ, 20 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги, который рассматривает дело о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, получил еще три иска о компенсациях от родственников погибших, сообщил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
В понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Трансляция заседания ведется на сайте суда.
"В прошлую пятницу суд получил новые документы от представителей родственников, включая три новых иска о компенсациях. Эти документы были приобщены к делам всех четырех обвиняемых", - сообщил судья.
Ранее Окружной суд Гааги получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв авиакатастрофы. По словам юридического советника семей погибших Арлетте Схейнс, затребованные суммы компенсаций составляют от 40 до 50 тысяч евро в зависимости от степени родства.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 20:15
Защита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в сокрытии показаний
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 10:47
Россия обвинила Украину в крушении MH17
Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
При этом ССГ отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались вооруженные силы Украины (ВСУ).
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
9 марта 2020, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
 
Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомАвиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)MH17. РасследованиеПредварительный доклад о причинах крушения MH17
 
 
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