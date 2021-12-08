https://ria.ru/20211208/mh17-1762790612.html

Семьи жертв крушения рейса MH17 требуют компенсации до 50 тысяч евро

Семьи жертв крушения рейса MH17 требуют компенсации до 50 тысяч евро - РИА Новости, 08.12.2021

Семьи жертв крушения рейса MH17 требуют компенсации до 50 тысяч евро

Затребованные суммы компенсаций семьям жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины составляют от 40 до 50 тысяч евро в зависимости от степени родства, сообщила РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:41

2021-12-08T16:41

2021-12-08T16:41

в мире

украина

киев

дмитрий песков

николай винниченко

бук (зенитный ракетный комплекс)

mh17. расследование

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ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Затребованные суммы компенсаций семьям жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины составляют от 40 до 50 тысяч евро в зависимости от степени родства, сообщила юридический советник родственников жертв катастрофы Арлетте Схейнс.В среду в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. В ходе этого блока слушаний в суде рассматриваются иски родственников погибших о компенсациях."Мы решили разделить иски на три категории, в зависимости от степени родства. Общие суммы компенсаций варьируются в зависимости от категории: самая низкая сумма - 40 тысяч евро, самая высокая - 50 тысяч евро", - сказала Схейнс на слушаниях, трансляция которых ведется на сайте суда.Она также привела в качестве примера компенсации близким погибших, которые присуждались украинскими судами: они составляли от 32 тысяч до 110 тысяч евро.Юрист подчеркнула, что компенсация за моральный ущерб "должна быть по крайней мере не меньше общепринятой", хоть и ни голландские, ни украинские суды никогда не рассматривали подобные дела.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20211112/mh17-1758838661.html

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украина

киев

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в мире, украина, киев, дмитрий песков, николай винниченко, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование