https://ria.ru/20211220/manezh-1764530691.html

В Татарстане открыли пять футбольных манежей

В Татарстане открыли пять футбольных манежей - РИА Новости, 20.12.2021

В Татарстане открыли пять футбольных манежей

Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник в режиме видеосвязи приняли участие в открытии крытых футбольных манежей... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:05

2021-12-20T13:05

2021-12-20T13:05

республика татарстан

общество

спорт

альметьевск

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

министерство спорта рф

олег матыцин

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КАЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник в режиме видеосвязи приняли участие в открытии крытых футбольных манежей сразу в пяти районах республики, сообщает пресс-служба главы региона.Спортобъекты построены в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Чистополе и Агрызе в рамках республиканской программы строительства универсальных спортплощадок и малобюджетных спортивных сооружений, а также за счет иных источников финансирования, в частности, средств компаний. Новые манежи построены по типовому проекту. Вестибюль с двумя раздевалками на 12 мест, три душевых, кабинет первой медицинской помощи, кабинет тренера, инвентарная, зал для занятия мини-футболом. Размер поля – 20×40 метров. За одну смену здесь могут заниматься до 24 человек."Наши предприятия очень много вкладывают в развитие спорта. Это "Татнефть", "Татэнерго", ряд других компаний. Мы очень надеемся, что эта работа будет продолжена и впредь", - сказал Минниханов, отметив, что все строительные работы были выполнены качественно и в срок.По словам Минниханова, в республике ведется системная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Сегодня в Татарстане насчитывается свыше 11 тысяч спортсооружений. Такая база позволяет большому количеству людей заниматься физкультурой и спортом, сегодня это более 50% населения."Футболом у нас занимаются порядка 50 тысяч человек. Уверен, что при наличии такой инфраструктуры эта цифра может и удвоиться, и утроиться. Данные спортивные объекты послужат популяризации футбола и здорового образа жизни", - добавил глава республики.Матыцин отметил, что Татарстан всегда демонстрирует позитивный пример взаимодействия государства с бизнесом. "Мы рекомендуем этот пример для использования другим регионам. В наше непростое время такое сотрудничество очень важно. Оно направлено, в первую очередь, на создание максимально комфортных условий для занятия спортом, а также чтобы спортсооружения были доступными для людей", - подчеркнул глава Минспорта РФ.В РФ с 2019 года реализуется федеральный проект "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", направленный на привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом. Открытие новых каркасно-тентовых манежей позволит выполнить цели нацпроекта и увеличить количество занимающихся футболом в круглогодичном режиме.

https://ria.ru/20211213/sport-1763545322.html

https://ria.ru/20211215/park-1763850563.html

https://ria.ru/20211217/vrp-1764161022.html

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общество, спорт, альметьевск, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, министерство спорта рф, олег матыцин, россия