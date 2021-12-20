https://ria.ru/20211220/manezh-1764530691.html
В Татарстане открыли пять футбольных манежей
В Татарстане открыли пять футбольных манежей - РИА Новости, 20.12.2021
В Татарстане открыли пять футбольных манежей
Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник в режиме видеосвязи приняли участие в открытии крытых футбольных манежей... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:05
2021-12-20T13:05
2021-12-20T13:05
республика татарстан
общество
спорт
альметьевск
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
министерство спорта рф
олег матыцин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763830915_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_31c2f65a395b1fca5ade6642bfcce9e3.jpg
КАЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник в режиме видеосвязи приняли участие в открытии крытых футбольных манежей сразу в пяти районах республики, сообщает пресс-служба главы региона.Спортобъекты построены в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Чистополе и Агрызе в рамках республиканской программы строительства универсальных спортплощадок и малобюджетных спортивных сооружений, а также за счет иных источников финансирования, в частности, средств компаний. Новые манежи построены по типовому проекту. Вестибюль с двумя раздевалками на 12 мест, три душевых, кабинет первой медицинской помощи, кабинет тренера, инвентарная, зал для занятия мини-футболом. Размер поля – 20×40 метров. За одну смену здесь могут заниматься до 24 человек."Наши предприятия очень много вкладывают в развитие спорта. Это "Татнефть", "Татэнерго", ряд других компаний. Мы очень надеемся, что эта работа будет продолжена и впредь", - сказал Минниханов, отметив, что все строительные работы были выполнены качественно и в срок.По словам Минниханова, в республике ведется системная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Сегодня в Татарстане насчитывается свыше 11 тысяч спортсооружений. Такая база позволяет большому количеству людей заниматься физкультурой и спортом, сегодня это более 50% населения."Футболом у нас занимаются порядка 50 тысяч человек. Уверен, что при наличии такой инфраструктуры эта цифра может и удвоиться, и утроиться. Данные спортивные объекты послужат популяризации футбола и здорового образа жизни", - добавил глава республики.Матыцин отметил, что Татарстан всегда демонстрирует позитивный пример взаимодействия государства с бизнесом. "Мы рекомендуем этот пример для использования другим регионам. В наше непростое время такое сотрудничество очень важно. Оно направлено, в первую очередь, на создание максимально комфортных условий для занятия спортом, а также чтобы спортсооружения были доступными для людей", - подчеркнул глава Минспорта РФ.В РФ с 2019 года реализуется федеральный проект "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", направленный на привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом. Открытие новых каркасно-тентовых манежей позволит выполнить цели нацпроекта и увеличить количество занимающихся футболом в круглогодичном режиме.
https://ria.ru/20211213/sport-1763545322.html
https://ria.ru/20211215/park-1763850563.html
https://ria.ru/20211217/vrp-1764161022.html
альметьевск
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763830915_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2069eacaf432c8c0628233810ed34652.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, спорт, альметьевск, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, министерство спорта рф, олег матыцин, россия
КАЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости.
Министр спорта РФ Олег Матыцин
и президент Татарстана Рустам Минниханов
в понедельник в режиме видеосвязи приняли участие в открытии крытых футбольных манежей сразу в пяти районах республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Спортобъекты построены в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Чистополе и Агрызе в рамках республиканской программы строительства универсальных спортплощадок и малобюджетных спортивных сооружений, а также за счет иных источников финансирования, в частности, средств компаний. Новые манежи построены по типовому проекту. Вестибюль с двумя раздевалками на 12 мест, три душевых, кабинет первой медицинской помощи, кабинет тренера, инвентарная, зал для занятия мини-футболом. Размер поля – 20×40 метров. За одну смену здесь могут заниматься до 24 человек.
"Наши предприятия очень много вкладывают в развитие спорта. Это "Татнефть
", "Татэнерго", ряд других компаний. Мы очень надеемся, что эта работа будет продолжена и впредь", - сказал Минниханов, отметив, что все строительные работы были выполнены качественно и в срок.
По словам Минниханова, в республике ведется системная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Сегодня в Татарстане насчитывается свыше 11 тысяч спортсооружений. Такая база позволяет большому количеству людей заниматься физкультурой и спортом, сегодня это более 50% населения.
"Футболом у нас занимаются порядка 50 тысяч человек. Уверен, что при наличии такой инфраструктуры эта цифра может и удвоиться, и утроиться. Данные спортивные объекты послужат популяризации футбола и здорового образа жизни", - добавил глава республики.
Матыцин отметил, что Татарстан всегда демонстрирует позитивный пример взаимодействия государства с бизнесом. "Мы рекомендуем этот пример для использования другим регионам. В наше непростое время такое сотрудничество очень важно. Оно направлено, в первую очередь, на создание максимально комфортных условий для занятия спортом, а также чтобы спортсооружения были доступными для людей", - подчеркнул глава Минспорта РФ.
В РФ с 2019 года реализуется федеральный проект "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", направленный на привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом. Открытие новых каркасно-тентовых манежей позволит выполнить цели нацпроекта и увеличить количество занимающихся футболом в круглогодичном режиме.