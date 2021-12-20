https://ria.ru/20211220/lokdaun-1764587019.html
В Германии планируют ввести "легкий локдаун" с 28 декабря
В Германии планируют ввести "легкий локдаун" с 28 декабря - РИА Новости, 20.12.2021
В Германии планируют ввести "легкий локдаун" с 28 декабря
Власти Германии планируют с 28 декабря ввести "легкий локдаун", ограничения социальных контактов коснутся всех граждан, независимо от наличия прививок и... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:19
2021-12-20T17:19
2021-12-20T17:19
распространение коронавируса
в мире
берлин (город)
германия
олаф шольц
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Власти Германии планируют с 28 декабря ввести "легкий локдаун", ограничения социальных контактов коснутся всех граждан, независимо от наличия прививок и перенесенного COVID-19, сообщает издание Bild со ссылкой на проект документа федерального и регионального правительств.Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет переговоры с главами региональных правительств, центральной темой будет борьба с распространение коронавируса. За два дня до переговоров экспертный совет эпидемиологов рекомендовал ввести ограничение контактов для борьбы с коронавирусом. Если ограничения будут введены, то этот "локдаун" формально станет третьим с начала пандемии. Последний продлился более полугода - с ноября 2020 по май 2021 года.По данным Bild, власти ФРГ, как и рекомендовали эксперты, намерены ввести ограничения контактов с 28 декабря - это коснется и привитых, и переболевших, а не только непривитых. С этого дня число участников частных встреч для привитых и переболевших не должно превышать 10 человек. Это правило распространяется как на встречи в помещениях, так и на свежем воздухе. Ранее ограничения по частным встречам были лишь для непривитых - встречаться могут лишь представители двух домохозяйств или семей, причем одна из них может быть представлена не более чем двумя людьми.Все клубы и дискотеки с 28 декабря будут окончательно закрыты - ранее для них действовали ограничения, как в Берлине, где посетителям было запрещено танцевать. "Чтобы замедлить распространение варианта (коронавируса) "омикрон", необходимы дальнейшие ограничения контактов для привитых и переболевших", - цитирует издание проект решения.
https://ria.ru/20211218/lokdaun-1764401205.html
https://ria.ru/20211219/zaderzhaniya-1764475192.html
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в мире, берлин (город), германия, олаф шольц, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Германии планируют ввести "легкий локдаун" с 28 декабря
Власти Германии планируют ввести "легкий локдаун" с 28 декабря, ограничения затронут всех