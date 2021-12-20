https://ria.ru/20211220/lekarstva-1764488976.html
Врач рассказал о современном лечении психических расстройств
Врач рассказал о современном лечении психических расстройств - РИА Новости, 20.12.2021
Врач рассказал о современном лечении психических расстройств
Современная психиатрия заменяет таблетки пролонгированными формами лекарств, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T08:21
2021-12-20T08:21
2021-12-20T10:04
общество
москва
здоровье - общество
георгий костюк
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Современная психиатрия заменяет таблетки пролонгированными формами лекарств, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.По словам врача, Москва, когда пошла на шаг по модернизации психиатрической помощи и по акцентированию на амбулаторной помощи, существенно увеличила закупки лекарств для льготных категорий пациентов. Поэтому, когда пациенты оказываются вне стен больницы, они не остаются без медикаментозной поддержки, они надежно обеспечены лекарствами."Дальше задача врачей - добиться правильного отношения наших пациентов к лечению, к тому, чтобы они принимали поддерживающую форму лечения, поэтому мы стремимся уходить от таблетированных форм. Существуют в нашей специальности пролонгированные формы, то есть однократной инъекции хватает на три месяца", - рассказал Костюк.Полный текст интервью главного психиатра Москвы >>
https://radiosputnik.ria.ru/20211215/posledstviya-1763781547.html
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общество, москва, здоровье - общество, георгий костюк
08:21 20.12.2021 (обновлено: 10:04 20.12.2021)
Врач рассказал о современном лечении психических расстройств
Психиатр Костюк: сейчас психиатрия заменяет таблетки пролонгированными формами лекарств