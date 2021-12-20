Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/lekarstva-1764488976.html
Врач рассказал о современном лечении психических расстройств
Врач рассказал о современном лечении психических расстройств - РИА Новости, 20.12.2021
Врач рассказал о современном лечении психических расстройств
Современная психиатрия заменяет таблетки пролонгированными формами лекарств, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T08:21
2021-12-20T10:04
общество
москва
здоровье - общество
георгий костюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17255/57/172555756_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_170a096bbd2dd6d508a99a127fdcd9ed.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Современная психиатрия заменяет таблетки пролонгированными формами лекарств, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.По словам врача, Москва, когда пошла на шаг по модернизации психиатрической помощи и по акцентированию на амбулаторной помощи, существенно увеличила закупки лекарств для льготных категорий пациентов. Поэтому, когда пациенты оказываются вне стен больницы, они не остаются без медикаментозной поддержки, они надежно обеспечены лекарствами."Дальше задача врачей - добиться правильного отношения наших пациентов к лечению, к тому, чтобы они принимали поддерживающую форму лечения, поэтому мы стремимся уходить от таблетированных форм. Существуют в нашей специальности пролонгированные формы, то есть однократной инъекции хватает на три месяца", - рассказал Костюк.Полный текст интервью главного психиатра Москвы &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20211215/posledstviya-1763781547.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17255/57/172555756_0:0:272:203_1920x0_80_0_0_2ab907514675a0cffdb9da74bbf9d4ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, здоровье - общество, георгий костюк
08:21 20.12.2021 (обновлено: 10:04 20.12.2021)
 
Врач рассказал о современном лечении психических расстройств

Психиатр Костюк: сейчас психиатрия заменяет таблетки пролонгированными формами лекарств

© РИА Новости / Алексей ДаничевПсихиатр
Психиатр - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Современная психиатрия заменяет таблетки пролонгированными формами лекарств, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
По словам врача, Москва, когда пошла на шаг по модернизации психиатрической помощи и по акцентированию на амбулаторной помощи, существенно увеличила закупки лекарств для льготных категорий пациентов. Поэтому, когда пациенты оказываются вне стен больницы, они не остаются без медикаментозной поддержки, они надежно обеспечены лекарствами.
"Дальше задача врачей - добиться правильного отношения наших пациентов к лечению, к тому, чтобы они принимали поддерживающую форму лечения, поэтому мы стремимся уходить от таблетированных форм. Существуют в нашей специальности пролонгированные формы, то есть однократной инъекции хватает на три месяца", - рассказал Костюк.
Полный текст интервью главного психиатра Москвы >>
Мужчина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 09:45В России
Психиатр рассказал, какие последствия для мозга вызывает COVID-19
 
ОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоГеоргий Костюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Aviation Week включил Су-75 в десятку лучших достижений авиации в 2021 году
10:12Рябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в США
10:08Габриэль Борич стал самым молодым президентом Чили
10:06В Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в доме
10:05В Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полиции
10:02США будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИД
10:00Консультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИД
09:58Турецкая лира обновила антирекорд
09:57Рябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности
09:57Рябков допустил положительное развитие отношений с США
09:57В МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасности
09:53Генерал СБУ назвал Украину терпилой
09:52Источник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показаний
09:50В Тюменской области изъяли крупную партию нелегального масла
09:49СК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусей
09:42Испанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнеса
09:40США пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил Рябков
09:38На Украине рассказали о "секретном оружии" против России
09:36В России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна
09:30Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировали
Лента новостейМолния
Aviation Week включил Су-75 в десятку лучших достижений авиации в 2021 годуРябков заявил об отсутствии доступа к российской дипсобственности в СШАГабриэль Борич стал самым молодым президентом ЧилиВ Архангельской области трое мужчин расстреляли женщину у нее в домеВ Приморье рецидивист залез под ванну, спасаясь от полицииСША будут тянуть с ответом на предложения по безопасности, заявили в МИДКонсультации с США по визам в этом году не состоятся, сообщили в МИДТурецкая лира обновила антирекордРябков: Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасностиРябков допустил положительное развитие отношений с СШАВ МИД прокомментировали заявления Борреля о переговорах по безопасностиГенерал СБУ назвал Украину терпилойИсточник: экс-президент Киргизии Акаев улетел в Москву после дачи показанийВ Тюменской области изъяли крупную партию нелегального маслаСК рассматривает версию суицида депутата, обвиняемого в отстреле гусейИспанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнесаСША пока не ответили на предложение России по безопасности, заявил РябковНа Украине рассказали о "секретном оружии" против РоссииВ России планируют создать первый школьный музей разведчика Алексея Ботяна Открытое горение угля в шахте имени Рубана в Кузбассе ликвидировали