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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764485280.html
Цифры пугают. Названы сроки смерти от коронавируса
Вирусолог рассказал, когда может наступить смерть при COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
Цифры пугают. Названы сроки смерти от коронавируса
Смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения, заявил в беседе с "Ura.ru" вирусолог Анатолий Альтштейн. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T06:08
2021-12-20T06:08
распространение коронавируса
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ботсвана
юар
здоровье
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения, заявил в беседе с "Ura.ru" вирусолог Анатолий Альтштейн.Также ученый призвал не ожидать высокой смертности или тяжелого течения коронавируса из-за омикрон-штамма.Накануне в эфире телеканала "Россия 1" глава Минздрава Михаил Мурашко, говоря о возможной очередной волне коронавируса из-за нового штамма "омикрон", отметил, что за время пандемии врачи приобрели большой опыт и это позволяет управлять процессом.В ноябре в Ботсване и ЮАР обнаружили штамм SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев.
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общество, ботсвана, юар, здоровье, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альтштейн, омикрон-штамм коронавируса
06:08 20.12.2021
 
Вирусолог рассказал, когда может наступить смерть при COVID-19

Вирусолог Альтштейн: смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения, заявил в беседе с "Ura.ru" вирусолог Анатолий Альтштейн.
"Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели", — высказался Альтштейн.
Также ученый призвал не ожидать высокой смертности или тяжелого течения коронавируса из-за омикрон-штамма.
"У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки", — уточнил вирусолог.
Накануне в эфире телеканала "Россия 1" глава Минздрава Михаил Мурашко, говоря о возможной очередной волне коронавируса из-за нового штамма "омикрон", отметил, что за время пандемии врачи приобрели большой опыт и это позволяет управлять процессом.
В ноябре в Ботсване и ЮАР обнаружили штамм SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев.
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Распространение коронавирусаОбществоБотсванаЮАРЗдоровьеМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнатолий АльтштейнОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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