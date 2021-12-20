https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764485280.html

Цифры пугают. Названы сроки смерти от коронавируса

Вирусолог рассказал, когда может наступить смерть при COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021

Цифры пугают. Названы сроки смерти от коронавируса

Смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения, заявил в беседе с "Ura.ru" вирусолог Анатолий Альтштейн. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T06:08

2021-12-20T06:08

2021-12-20T06:08

распространение коронавируса

общество

ботсвана

юар

здоровье

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761032104_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_eb7cfcd429e3aad5b56c88f4ab03aff8.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения, заявил в беседе с "Ura.ru" вирусолог Анатолий Альтштейн.Также ученый призвал не ожидать высокой смертности или тяжелого течения коронавируса из-за омикрон-штамма.Накануне в эфире телеканала "Россия 1" глава Минздрава Михаил Мурашко, говоря о возможной очередной волне коронавируса из-за нового штамма "омикрон", отметил, что за время пандемии врачи приобрели большой опыт и это позволяет управлять процессом.В ноябре в Ботсване и ЮАР обнаружили штамм SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев.

https://ria.ru/20211218/omikron-1764399471.html

ботсвана

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ботсвана, юар, здоровье, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альтштейн, омикрон-штамм коронавируса