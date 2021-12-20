https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764485280.html
Цифры пугают. Названы сроки смерти от коронавируса
Вирусолог рассказал, когда может наступить смерть при COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2021
Цифры пугают. Названы сроки смерти от коронавируса
Смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения, заявил в беседе с "Ura.ru" вирусолог Анатолий Альтштейн. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T06:08
2021-12-20T06:08
2021-12-20T06:08
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения, заявил в беседе с "Ura.ru" вирусолог Анатолий Альтштейн.Также ученый призвал не ожидать высокой смертности или тяжелого течения коронавируса из-за омикрон-штамма.Накануне в эфире телеканала "Россия 1" глава Минздрава Михаил Мурашко, говоря о возможной очередной волне коронавируса из-за нового штамма "омикрон", отметил, что за время пандемии врачи приобрели большой опыт и это позволяет управлять процессом.В ноябре в Ботсване и ЮАР обнаружили штамм SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев.
https://ria.ru/20211218/omikron-1764399471.html
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Вирусолог рассказал, когда может наступить смерть при COVID-19
Вирусолог Альтштейн: смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения