https://ria.ru/20211220/klip-1764555215.html

Клип Макса Коржа, снятый в Афганистане, набрал миллион просмотров

Клип Макса Коржа, снятый в Афганистане, набрал миллион просмотров - РИА Новости, 20.12.2021

Клип Макса Коржа, снятый в Афганистане, набрал миллион просмотров

Клип белорусского музыканта Макса Коржа на трек "Афган" за первые сутки после размещения на YouTube набрал более миллиона просмотров. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:42

2021-12-20T17:42

2021-12-20T17:42

культура

youtube

новости культуры

музыка

макс корж

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764555269_5:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_b5d562a6845effc3ed1ccb4228717e48.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Клип белорусского музыканта Макса Коржа на трек "Афган" за первые сутки после размещения на YouTube набрал более миллиона просмотров. Ролик снял Азар Страто. Съемки проходили в июне этого года в Афганистане — городах Кабул и Панджшер. Несмотря на название песни и локацию, по словам Макса Коржа, его песня "совсем не о стране". Композиция посвящена драматической истории любви, которая принесла лирическому герою исполнителя одни страдания, сравнить которые он способен лишь с войной и ее последствиями.И тем не менее, музыкант считает, что идея снять клип в Афганистане, "была правильной".Песня "Афган" стала одной из ключевых в новом альбоме музыканта "Психи попадают в топ", релиз которого состоялся на прошлой неделе. Всего в трек-лист сборника вошло 19 песен, что сделало его самым продолжительным в дискографии Макса Коржа.

https://ria.ru/20211210/morgenshtern-1763072496.html

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

youtube, новости культуры, музыка, макс корж, кабул (город), афганистан, панджшер (провинция)