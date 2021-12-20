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Клип Макса Коржа, снятый в Афганистане, набрал миллион просмотров
Клип Макса Коржа, снятый в Афганистане, набрал миллион просмотров - РИА Новости, 20.12.2021
Клип Макса Коржа, снятый в Афганистане, набрал миллион просмотров
Клип белорусского музыканта Макса Коржа на трек "Афган" за первые сутки после размещения на YouTube набрал более миллиона просмотров. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:42
2021-12-20T17:42
2021-12-20T17:42
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Клип белорусского музыканта Макса Коржа на трек "Афган" за первые сутки после размещения на YouTube набрал более миллиона просмотров. Ролик снял Азар Страто. Съемки проходили в июне этого года в Афганистане — городах Кабул и Панджшер. Несмотря на название песни и локацию, по словам Макса Коржа, его песня "совсем не о стране". Композиция посвящена драматической истории любви, которая принесла лирическому герою исполнителя одни страдания, сравнить которые он способен лишь с войной и ее последствиями.И тем не менее, музыкант считает, что идея снять клип в Афганистане, "была правильной".Песня "Афган" стала одной из ключевых в новом альбоме музыканта "Психи попадают в топ", релиз которого состоялся на прошлой неделе. Всего в трек-лист сборника вошло 19 песен, что сделало его самым продолжительным в дискографии Макса Коржа.
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youtube, новости культуры, музыка, макс корж, кабул (город), афганистан, панджшер (провинция)
Клип Макса Коржа, снятый в Афганистане, набрал миллион просмотров
Клип Макса Коржа, снятый в Афганистане, за первые сутки набрал миллион просмотров
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Клип белорусского музыканта Макса Коржа на трек "Афган" за первые сутки после размещения на YouTube набрал более миллиона просмотров.
Ролик снял Азар Страто. Съемки проходили в июне этого года в Афганистане — городах Кабул и Панджшер.
Несмотря на название песни и локацию, по словам Макса Коржа, его песня "совсем не о стране". Композиция посвящена драматической истории любви, которая принесла лирическому герою исполнителя одни страдания, сравнить которые он способен лишь с войной и ее последствиями.
И тем не менее, музыкант считает, что идея снять клип в Афганистане, "была правильной".
"После нашего отъезда началась вся трагедия. Несмотря на весь хайп, было неправильно выпускать клип в тот момент. Поэтому мы ждали до последнего. Спасибо моим пацанам за то, что рядом в любом месте этой планеты", — написал Макс Корж в Instagram.
Песня "Афган" стала одной из ключевых в новом альбоме музыканта "Психи попадают в топ", релиз которого состоялся
на прошлой неделе. Всего в трек-лист сборника вошло 19 песен, что сделало его самым продолжительным в дискографии Макса Коржа.