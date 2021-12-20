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Рождественский караван Coca-Cola достиг Казани
Рождественский караван Coca-Cola достиг Казани - РИА Новости, 20.12.2021
Рождественский караван Coca-Cola достиг Казани
Виртуальный Рождественский караван Coca-Cola, проводящийся в этом году в поддержку Специальной Олимпиады, достиг Казани – седьмого города на своем пути,... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:19
2021-12-20T14:19
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Виртуальный Рождественский караван Coca-Cola, проводящийся в этом году в поддержку Специальной Олимпиады, достиг Казани – седьмого города на своем пути, сообщает компания.Традиционный социальный проект компании Coca-Cola в 2021 году реализуется в онлайн-формате: принять участие в акции может любой желающий. Зарегистрировавшись на сайте проекта и фиксируя любую физическую активность в специальном приложении, участники помогают виртуальному каравану “двигаться” по маршруту, который проходит через 10 городов России.В 2021 году акция проводится в поддержку Специальной Олимпиады - движения для людей с особенностями развития. Россия впервые в истории примет Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани в 2023 году.Ранее караван уже проехал Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Самару и Ростов-на-Дону, следующими пунктами назначения станут Нижний Новгород и Санкт-Петербург. К 28 декабря Караван прибудет в финальную точку – Москву.В каждом городе Караван “делает остановку” с тренировкой или челленджем от атлета Специальной Олимпиады - их можно найти в приложении Каравана и попытаться повторить. После того, как Караван финиширует 28 декабря, Coca-Cola в России сделает благотворительный взнос в поддержку региональных отделений Специальной Олимпиады России.Как сообщил участник акции, учитель физкультуры Мамадышской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья Андрей Куклев, в Специальной Олимпиаде его школа участвует с 2005 года.
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новости компаний - экономика, волонтеры, инклюзия, coca-cola hbc россия, волонтерство в россии, россия
14:19 20.12.2021
 

Рождественский караван Coca-Cola достиг Казани

© Фото : Coca-ColaРождественский караван Coca-Cola
Рождественский караван Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : Coca-Cola
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Виртуальный Рождественский караван Coca-Cola, проводящийся в этом году в поддержку Специальной Олимпиады, достиг Казани – седьмого города на своем пути, сообщает компания.
Традиционный социальный проект компании Coca-Cola в 2021 году реализуется в онлайн-формате: принять участие в акции может любой желающий. Зарегистрировавшись на сайте проекта и фиксируя любую физическую активность в специальном приложении, участники помогают виртуальному каравану “двигаться” по маршруту, который проходит через 10 городов России.
В 2021 году акция проводится в поддержку Специальной Олимпиады - движения для людей с особенностями развития. Россия впервые в истории примет Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани в 2023 году.
"Казань – особенный город, с которым нас многое связывает. Здесь пройдут Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады, к которым город уже активно готовится. Кроме того, в Казани реализуется экологический проект Coca-Cola в России “Город без отходов”, в рамках которого мы развиваем инфраструктуру для раздельного сбора в общественных пространствах, а также проводим просветительские мероприятия", – приводятся в сообщении слова директора по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия Ирины Архиповой.
Ранее караван уже проехал Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Самару и Ростов-на-Дону, следующими пунктами назначения станут Нижний Новгород и Санкт-Петербург. К 28 декабря Караван прибудет в финальную точку – Москву.
Завод Сoca-Cola HBC Россия - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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В каждом городе Караван “делает остановку” с тренировкой или челленджем от атлета Специальной Олимпиады - их можно найти в приложении Каравана и попытаться повторить. После того, как Караван финиширует 28 декабря, Coca-Cola в России сделает благотворительный взнос в поддержку региональных отделений Специальной Олимпиады России.
Как сообщил участник акции, учитель физкультуры Мамадышской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья Андрей Куклев, в Специальной Олимпиаде его школа участвует с 2005 года.
"Благодаря спорту ребята получают много новых впечатлений: выезжают за пределы своего города на соревнования, знакомятся со сверстниками, в том числе из общеобразовательных школ, а это очень важно для нормальной социализации. Кроме того, становясь атлетами, наши подопечные развивают самостоятельность: сначала нужно водить за руку на тренировки, а потом человек вливается, начинает готовиться к соревнованиям, проявлять инициативу", - приводятся в сообщении его слова.
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Новости компаний - ЭкономикаВолонтерыинклюзияCoca-Cola HBC РоссияВолонтерство в РоссииРоссия
 
 
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