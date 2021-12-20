https://ria.ru/20211220/karavan-1764547958.html

Рождественский караван Coca-Cola достиг Казани

Рождественский караван Coca-Cola достиг Казани - РИА Новости, 20.12.2021

Рождественский караван Coca-Cola достиг Казани

Виртуальный Рождественский караван Coca-Cola, проводящийся в этом году в поддержку Специальной Олимпиады, достиг Казани – седьмого города на своем пути,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:19

2021-12-20T14:19

2021-12-20T14:19

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Виртуальный Рождественский караван Coca-Cola, проводящийся в этом году в поддержку Специальной Олимпиады, достиг Казани – седьмого города на своем пути, сообщает компания.Традиционный социальный проект компании Coca-Cola в 2021 году реализуется в онлайн-формате: принять участие в акции может любой желающий. Зарегистрировавшись на сайте проекта и фиксируя любую физическую активность в специальном приложении, участники помогают виртуальному каравану “двигаться” по маршруту, который проходит через 10 городов России.В 2021 году акция проводится в поддержку Специальной Олимпиады - движения для людей с особенностями развития. Россия впервые в истории примет Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани в 2023 году.Ранее караван уже проехал Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Самару и Ростов-на-Дону, следующими пунктами назначения станут Нижний Новгород и Санкт-Петербург. К 28 декабря Караван прибудет в финальную точку – Москву.В каждом городе Караван “делает остановку” с тренировкой или челленджем от атлета Специальной Олимпиады - их можно найти в приложении Каравана и попытаться повторить. После того, как Караван финиширует 28 декабря, Coca-Cola в России сделает благотворительный взнос в поддержку региональных отделений Специальной Олимпиады России.Как сообщил участник акции, учитель физкультуры Мамадышской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья Андрей Куклев, в Специальной Олимпиаде его школа участвует с 2005 года.

https://ria.ru/20211012/uglerody-1754278379.html

https://ria.ru/20211203/karavan-1761999796.html

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