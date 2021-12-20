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Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей
Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей - РИА Новости, 20.12.2021
Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей
Автоконцерн Hyundai намерен производить модели Tuscon, Palisade и Kia Sportage на своем российском заводе, заключение соответствующего дополнительного... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T00:18
2021-12-20T00:18
экономика
санкт-петербург
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
general motors
автотор
авто
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Автоконцерн Hyundai намерен производить модели Tuscon, Palisade и Kia Sportage на своем российском заводе, заключение соответствующего дополнительного соглашения к действующему специнвестконтракту (СПИК) компании одобрено межведомственной комиссией, сообщили в Минпромторге РФ.Сейчас эти модели собираются на калининградском заводе "Автотор". По данным газеты "Коммерсант", речь идет о переносе производства на новую собственную площадку компании - бывший завод General Motors в Шушарах.При этом совокупные обязательства компании по уплате налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин составят не менее 439 миллиардов рублей, уточнили в министерстве.По словам первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, допсоглашение компании подтверждает эффективность СПИКа как инструмента поддержки инвестирования в высокотехнологичные проекты.Hyundai владеет двумя производственными площадками под Санкт-Петербургом: "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) и бывший завод GM, приобретенный компанией в прошлом году (планы на него пока официально не раскрываются). По данным АЕБ, продажи компании в России за 11 месяцев текущего года выросли на 9%, до 159,7 тысячи штук.
https://ria.ru/20211217/kama-1764147545.html
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экономика, санкт-петербург, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), general motors, автотор, авто, россия
00:18 20.12.2021
 
Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей

Минпромторг: Hyundai будет производить модели Tuscon и Palisade на своем заводе в России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочий устанавливают стекла в автомобиль на участке сборочного конвейера завода Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге
Рабочий устанавливают стекла в автомобиль на участке сборочного конвейера завода Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Автоконцерн Hyundai намерен производить модели Tuscon, Palisade и Kia Sportage на своем российском заводе, заключение соответствующего дополнительного соглашения к действующему специнвестконтракту (СПИК) компании одобрено межведомственной комиссией, сообщили в Минпромторге РФ.
Сейчас эти модели собираются на калининградском заводе "Автотор". По данным газеты "Коммерсант", речь идет о переносе производства на новую собственную площадку компании - бывший завод General Motors в Шушарах.

"Дополнительное соглашение с ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" предполагает включение в номенклатуру продукции новые модели автомобилей – Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade, Kia Sportage. Совокупный объем инвестиций будет увеличен с 16 миллиардов рублей до 52,8 миллиарда рублей", - рассказали в Минпромторге.

При этом совокупные обязательства компании по уплате налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин составят не менее 439 миллиардов рублей, уточнили в министерстве.
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Hyundai владеет двумя производственными площадками под Санкт-Петербургом: "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) и бывший завод GM, приобретенный компанией в прошлом году (планы на него пока официально не раскрываются). По данным АЕБ, продажи компании в России за 11 месяцев текущего года выросли на 9%, до 159,7 тысячи штук.
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