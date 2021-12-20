https://ria.ru/20211220/hyundai-1764477894.html

Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей

Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей - РИА Новости, 20.12.2021

Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей

Автоконцерн Hyundai намерен производить модели Tuscon, Palisade и Kia Sportage на своем российском заводе, заключение соответствующего дополнительного... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T00:18

2021-12-20T00:18

2021-12-20T00:18

экономика

санкт-петербург

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

general motors

автотор

авто

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Автоконцерн Hyundai намерен производить модели Tuscon, Palisade и Kia Sportage на своем российском заводе, заключение соответствующего дополнительного соглашения к действующему специнвестконтракту (СПИК) компании одобрено межведомственной комиссией, сообщили в Минпромторге РФ.Сейчас эти модели собираются на калининградском заводе "Автотор". По данным газеты "Коммерсант", речь идет о переносе производства на новую собственную площадку компании - бывший завод General Motors в Шушарах.При этом совокупные обязательства компании по уплате налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин составят не менее 439 миллиардов рублей, уточнили в министерстве.По словам первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, допсоглашение компании подтверждает эффективность СПИКа как инструмента поддержки инвестирования в высокотехнологичные проекты.Hyundai владеет двумя производственными площадками под Санкт-Петербургом: "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) и бывший завод GM, приобретенный компанией в прошлом году (планы на него пока официально не раскрываются). По данным АЕБ, продажи компании в России за 11 месяцев текущего года выросли на 9%, до 159,7 тысячи штук.

https://ria.ru/20211217/kama-1764147545.html

https://ria.ru/20211008/volkswagen-1753676172.html

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экономика, санкт-петербург, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), general motors, автотор, авто, россия