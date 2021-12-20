https://ria.ru/20211220/gaz-1764582558.html

Россия и Казахстан подписали план развития транспортной инфраструктуры

Россия и Казахстан подписали план развития транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 20.12.2021

Россия и Казахстан подписали план развития транспортной инфраструктуры

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами в области... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:58

2021-12-20T16:58

2021-12-20T16:58

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами в области развития инфраструктуры для использования природного газа в качестве топлива на международном транспортном маршруте "Европа - Западный Китай".Документ был подписан в ходе переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Москве.Кроме того, на площадке был подписан план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры маршрута "Европа - Западный Китай" и автомобильной дороги "Меридиан" на 2021 - 2030 годы. В подписании документа участвовали первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.Они же подписали план совместных действий по развитию автомобильных пунктов пропуска через российско-казахстанскую государственную границу на период 2021-2025 годов.

https://ria.ru/20211220/kazakhstan-1764553890.html

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