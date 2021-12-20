https://ria.ru/20211220/gaz-1764582558.html
Россия и Казахстан подписали план развития транспортной инфраструктуры
Россия и Казахстан подписали план развития транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 20.12.2021
Россия и Казахстан подписали план развития транспортной инфраструктуры
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами в области... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:58
2021-12-20T16:58
2021-12-20T16:58
экономика
в мире
казахстан
европа
китай
москва
михаил мишустин
магзум мирзагалиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/64/1522806404_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62d2da034d31a7542a16f637f885edc.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами в области развития инфраструктуры для использования природного газа в качестве топлива на международном транспортном маршруте "Европа - Западный Китай".Документ был подписан в ходе переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Москве.Кроме того, на площадке был подписан план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры маршрута "Европа - Западный Китай" и автомобильной дороги "Меридиан" на 2021 - 2030 годы. В подписании документа участвовали первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.Они же подписали план совместных действий по развитию автомобильных пунктов пропуска через российско-казахстанскую государственную границу на период 2021-2025 годов.
https://ria.ru/20211220/kazakhstan-1764553890.html
казахстан
европа
китай
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/64/1522806404_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1445221aed53942a55ce0f09e70b6487.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, казахстан, европа, китай, москва, михаил мишустин, магзум мирзагалиев, николай шульгинов, аскар мамин, транспорт, россия
Россия и Казахстан подписали план развития транспортной инфраструктуры
Россия и Казахстан подписали план развития автомобильной дороги "Меридиан"