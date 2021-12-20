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Россия и Казахстан подписали план развития транспортной инфраструктуры
Россия и Казахстан подписали план развития транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 20.12.2021
Россия и Казахстан подписали план развития транспортной инфраструктуры
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами в области... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:58
2021-12-20T16:58
экономика
в мире
казахстан
европа
китай
москва
михаил мишустин
магзум мирзагалиев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами в области развития инфраструктуры для использования природного газа в качестве топлива на международном транспортном маршруте "Европа - Западный Китай".Документ был подписан в ходе переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Москве.Кроме того, на площадке был подписан план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры маршрута "Европа - Западный Китай" и автомобильной дороги "Меридиан" на 2021 - 2030 годы. В подписании документа участвовали первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.Они же подписали план совместных действий по развитию автомобильных пунктов пропуска через российско-казахстанскую государственную границу на период 2021-2025 годов.
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экономика, в мире, казахстан, европа, китай, москва, михаил мишустин, магзум мирзагалиев, николай шульгинов, аскар мамин, транспорт, россия
16:58 20.12.2021
 
Россия и Казахстан подписали план развития транспортной инфраструктуры

Россия и Казахстан подписали план развития автомобильной дороги "Меридиан"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами в области развития инфраструктуры для использования природного газа в качестве топлива на международном транспортном маршруте "Европа - Западный Китай".
Документ был подписан в ходе переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Москве.
Кроме того, на площадке был подписан план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры маршрута "Европа - Западный Китай" и автомобильной дороги "Меридиан" на 2021 - 2030 годы. В подписании документа участвовали первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.
Они же подписали план совместных действий по развитию автомобильных пунктов пропуска через российско-казахстанскую государственную границу на период 2021-2025 годов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании 2030 - уже завтра. Что делать? международного экспортного форума Сделано в России - 2021 - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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ЭкономикаВ миреКазахстанЕвропаКитайМоскваМихаил МишустинМагзум МирзагалиевНиколай ШульгиновАскар МаминТранспортРоссия
 
 
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