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ФСБ опубликовала данные о деятельности органов госбезопасности в годы войны
ФСБ опубликовала данные о деятельности органов госбезопасности в годы войны - РИА Новости, 20.12.2021
ФСБ опубликовала данные о деятельности органов госбезопасности в годы войны
Сотрудники органов государственной безопасности СССР по Тульской области в годы Великой Отечественной войны, действуя в составе разведывательно-диверсионных... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:30
2021-12-20T13:30
безопасность
тульская область
белоруссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Сотрудники органов государственной безопасности СССР по Тульской области в годы Великой Отечественной войны, действуя в составе разведывательно-диверсионных отрядов, в числе прочего перевербовывали власовцев, ранее сдавшихся гитлеровцам, и те становились советскими агентами и даже переходили в партизанские отряды, следует из рассекреченных архивных документов, обнародованных ФСБ России.В понедельник, в День работника органов безопасности РФ, ФСБ на своем сайте опубликовала документы о деятельности управления наркомата госбезопасности СССР по Тульской области в годы войны. В числе этих материалов – составленная в августе 1945 года докладная записка отдела УНКГБ по Тульской области подполковника Соколова о работе 4-го отдела УНКГБ с августа 1941 по январь 1944 годов.В июле 1943 года в тылу немцев в районе Клетнянских лесов Орловской области была выброшена разведывательная группа "Кочеты", возглавляемая капитаном госбезопасности Кочешковым, указывалось в записке."За период нахождения в тылу противника группой Кочешкова проведена следующая работа: завербовано 53 агента, из которых 5 человек направлены в глубокий тыл к немцам для разведывательной работы", - говорилось в документе. В частности, был завербован один немец – начальник железнодорожной станции Белыничи."Приобретена агентура в городе Бобруйске для разработки РОА и деятельности "Ворона". Внедрена агентура в окружающие гарнизоны РОА", - отмечалось в записке. "Вороном" в документах советских органов госбезопасности тех лет именовался бывший командующий 2-й ударной армии Волховского фронта генерал Андрей Власов, перешедший к немцам летом 1942 года.Как отмечалось в записке, группа Кочешкова получила "разведывательные данные о передислоцировании гарнизонов РОА в глубокий тыл и другие агентурные материалы, заслуживающие внимания"."Разложено три гарнизона РОА в городе Хотимске и крупных населенных пунктах Ельня и Родня, все гарнизоны с вооружением перешли на нашу сторону и переданы в партизанский отряд тов. Семенова", - говорилось в записке.В сентябре 1943 года была сформирована диверсионно-разведывательная группа "Запорожцы", которая находилась в тылу противника в течение 10 месяцев, до освобождения Белоруссии частями Красной Армии, сообщалось в записке. За это время группа завербовала 86 агентов, из них "по гарнизонам РОА"&nbsp; – 28 человек, 5 агентов были направлены в Германию "для разработки "новой эмиграции", один агент был использован "по разработке польской националистической подпольной организации ОКА".Андрей Власов считался одним из самых способных советских военачальников начального периода Великой Отечественной войны. Войска 20-й армии Западного фронта, которой командовал Власов, в 1941 году отличились в битве за Москву. В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта. Летом 1942 года 2-я ударная армия оказалась в окружении, Власов был взят в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.Находясь под опекой гитлеровцев, Власов возглавил так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР) и командовал его вооруженными силами - Русской освободительной армией. РОА комплектовалась личным составом частей ранее существовавших Русской национально-освободительной армии (РННА) и Русской освободительной народной армии (РОНА), а также членами "восточных батальонов", до этого действовавших на оккупированных гитлеровцами территориях СССР.Власов активно разыскивался органами госбезопасности СССР. 12 мая 1945 года Власова на территории Чехословакии арестовала советская военная контрразведка СМЕРШ. Власов вместе с несколькими своими подельниками были осуждены Военной коллегией Верховного суда СССР, и 1 августа 1946 года повешены в Москве в Бутырской тюрьме.В России слово "власовец" стало синонимом военного преступника, сознательно сдавшегося врагу и в дальнейшем действовавшего в рядах противника против своего отечества.
https://radiosputnik.ria.ru/20211220/fsb-1759126753.html
https://ria.ru/20211217/voyna-1764202818.html
https://ria.ru/20211111/dokumenty-1758510732.html
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безопасность, тульская область, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), россия
13:30 20.12.2021
 
ФСБ опубликовала данные о деятельности органов госбезопасности в годы войны

ФСБ рассекретила данные об операциях сотрудников органов госбезопасности против власовцев

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции у здания Федеральной службы безопасности
Автомобили полиции у здания Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Сотрудники органов государственной безопасности СССР по Тульской области в годы Великой Отечественной войны, действуя в составе разведывательно-диверсионных отрядов, в числе прочего перевербовывали власовцев, ранее сдавшихся гитлеровцам, и те становились советскими агентами и даже переходили в партизанские отряды, следует из рассекреченных архивных документов, обнародованных ФСБ России.
В понедельник, в День работника органов безопасности РФ, ФСБ на своем сайте опубликовала документы о деятельности управления наркомата госбезопасности СССР по Тульской области в годы войны. В числе этих материалов – составленная в августе 1945 года докладная записка отдела УНКГБ по Тульской области подполковника Соколова о работе 4-го отдела УНКГБ с августа 1941 по январь 1944 годов.
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В июле 1943 года в тылу немцев в районе Клетнянских лесов Орловской области была выброшена разведывательная группа "Кочеты", возглавляемая капитаном госбезопасности Кочешковым, указывалось в записке.
"За период нахождения в тылу противника группой Кочешкова проведена следующая работа: завербовано 53 агента, из которых 5 человек направлены в глубокий тыл к немцам для разведывательной работы", - говорилось в документе. В частности, был завербован один немец – начальник железнодорожной станции Белыничи.
"Приобретена агентура в городе Бобруйске для разработки РОА и деятельности "Ворона". Внедрена агентура в окружающие гарнизоны РОА", - отмечалось в записке. "Вороном" в документах советских органов госбезопасности тех лет именовался бывший командующий 2-й ударной армии Волховского фронта генерал Андрей Власов, перешедший к немцам летом 1942 года.
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Как отмечалось в записке, группа Кочешкова получила "разведывательные данные о передислоцировании гарнизонов РОА в глубокий тыл и другие агентурные материалы, заслуживающие внимания".
"Разложено три гарнизона РОА в городе Хотимске и крупных населенных пунктах Ельня и Родня, все гарнизоны с вооружением перешли на нашу сторону и переданы в партизанский отряд тов. Семенова", - говорилось в записке.
В сентябре 1943 года была сформирована диверсионно-разведывательная группа "Запорожцы", которая находилась в тылу противника в течение 10 месяцев, до освобождения Белоруссии частями Красной Армии, сообщалось в записке. За это время группа завербовала 86 агентов, из них "по гарнизонам РОА"  – 28 человек, 5 агентов были направлены в Германию "для разработки "новой эмиграции", один агент был использован "по разработке польской националистической подпольной организации ОКА".
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Андрей Власов считался одним из самых способных советских военачальников начального периода Великой Отечественной войны. Войска 20-й армии Западного фронта, которой командовал Власов, в 1941 году отличились в битве за Москву. В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта. Летом 1942 года 2-я ударная армия оказалась в окружении, Власов был взят в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
Находясь под опекой гитлеровцев, Власов возглавил так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР) и командовал его вооруженными силами - Русской освободительной армией. РОА комплектовалась личным составом частей ранее существовавших Русской национально-освободительной армии (РННА) и Русской освободительной народной армии (РОНА), а также членами "восточных батальонов", до этого действовавших на оккупированных гитлеровцами территориях СССР.
Власов активно разыскивался органами госбезопасности СССР. 12 мая 1945 года Власова на территории Чехословакии арестовала советская военная контрразведка СМЕРШ. Власов вместе с несколькими своими подельниками были осуждены Военной коллегией Верховного суда СССР, и 1 августа 1946 года повешены в Москве в Бутырской тюрьме.
В России слово "власовец" стало синонимом военного преступника, сознательно сдавшегося врагу и в дальнейшем действовавшего в рядах противника против своего отечества.
 
БезопасностьТульская областьБелоруссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Великая Отечественная война (1941-1945)Россия
 
 
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