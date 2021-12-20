https://ria.ru/20211220/dorogi-1764546578.html

Правительство направит регионам средства на строительство и ремонт дорог

Правительство направит регионам средства на строительство и ремонт дорог - РИА Новости, 20.12.2021

Правительство направит регионам средства на строительство и ремонт дорог

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении средств регионам в размере 100 миллиардов рублей на финансирование дорожной... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:13

2021-12-20T14:13

2021-12-20T14:13

экономика

волгоградская область

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении средств регионам в размере 100 миллиардов рублей на финансирование дорожной деятельности, сообщается на сайте кабмина.Уточняется, что средства получат 84 субъекта, а финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения."Будут приведены в нормативное состояние около 3 тысяч километров автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 декабря.Добавляется, что в Адыгее финансирование будет использовано для строительства автомобильного обхода Майкопа, в Волгоградской области предусмотрено возведение мостового перехода через реку Шексну и малого транспортного полукольца, в Калининградской области запланирована, в том числе, реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги.Сообщается, что в Ленинградской области средства будут направлены, в том числе, на строительство моста через реку Волхов на подъезде к городу Кириши, на реконструкцию автомагистрали Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши, на строительство нового автодорожного выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург-Матокса.

https://realty.ria.ru/20211220/dorogi-1764544175.html

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экономика, волгоградская область, правительство рф, михаил мишустин, россия