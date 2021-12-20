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Правительство направит регионам средства на строительство и ремонт дорог
Правительство направит регионам средства на строительство и ремонт дорог - РИА Новости, 20.12.2021
Правительство направит регионам средства на строительство и ремонт дорог
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении средств регионам в размере 100 миллиардов рублей на финансирование дорожной... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:13
2021-12-20T14:13
экономика
волгоградская область
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении средств регионам в размере 100 миллиардов рублей на финансирование дорожной деятельности, сообщается на сайте кабмина.Уточняется, что средства получат 84 субъекта, а финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения."Будут приведены в нормативное состояние около 3 тысяч километров автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 декабря.Добавляется, что в Адыгее финансирование будет использовано для строительства автомобильного обхода Майкопа, в Волгоградской области предусмотрено возведение мостового перехода через реку Шексну и малого транспортного полукольца, в Калининградской области запланирована, в том числе, реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги.Сообщается, что в Ленинградской области средства будут направлены, в том числе, на строительство моста через реку Волхов на подъезде к городу Кириши, на реконструкцию автомагистрали Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши, на строительство нового автодорожного выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург-Матокса.
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экономика, волгоградская область, правительство рф, михаил мишустин, россия
14:13 20.12.2021
 
Правительство направит регионам средства на строительство и ремонт дорог

Правительство направит регионам сто миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтроительство ЦКАД и трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург"
Строительство ЦКАД и трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении средств регионам в размере 100 миллиардов рублей на финансирование дорожной деятельности, сообщается на сайте кабмина.

"В ближайшие два года регионы получат 100 миллиардов рублей на финансирование дорожной деятельности. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства получат 84 субъекта, а финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
"Будут приведены в нормативное состояние около 3 тысяч километров автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 декабря.
Добавляется, что в Адыгее финансирование будет использовано для строительства автомобильного обхода Майкопа, в Волгоградской области предусмотрено возведение мостового перехода через реку Шексну и малого транспортного полукольца, в Калининградской области запланирована, в том числе, реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги.
Сообщается, что в Ленинградской области средства будут направлены, в том числе, на строительство моста через реку Волхов на подъезде к городу Кириши, на реконструкцию автомагистрали Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши, на строительство нового автодорожного выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург-Матокса.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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ЭкономикаВолгоградская областьПравительство РФМихаил МишустинРоссия
 
 
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