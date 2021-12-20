Правительство направит регионам средства на строительство и ремонт дорог
Правительство направит регионам сто миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтроительство ЦКАД и трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении средств регионам в размере 100 миллиардов рублей на финансирование дорожной деятельности, сообщается на сайте кабмина.
"В ближайшие два года регионы получат 100 миллиардов рублей на финансирование дорожной деятельности. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства получат 84 субъекта, а финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
"Будут приведены в нормативное состояние около 3 тысяч километров автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 декабря.
Добавляется, что в Адыгее финансирование будет использовано для строительства автомобильного обхода Майкопа, в Волгоградской области предусмотрено возведение мостового перехода через реку Шексну и малого транспортного полукольца, в Калининградской области запланирована, в том числе, реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги.
Сообщается, что в Ленинградской области средства будут направлены, в том числе, на строительство моста через реку Волхов на подъезде к городу Кириши, на реконструкцию автомагистрали Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши, на строительство нового автодорожного выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург-Матокса.