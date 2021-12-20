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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211220/deparde-1764505521.html
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 20.12.2021
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании. Молодая актриса Шарлотта Арно заявила в суд об инциденте несколько лет назад, но расследование затянулось. На днях... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:02
2021-12-20T11:02
шоубиз
знаменитости
жерар депардье
шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жерара Депардье обвинили в изнасиловании. Молодая актриса Шарлотта Арно заявила в суд об инциденте несколько лет назад, но расследование затянулось. На днях девушка решила напомнить о себе сообщением в Twitter.К сообщению актриса приложила изображение с текстом, в котором говорится, что инцидент произошел в августе 2018-го года. Девушка отметила, что "он работает, а я провожу время, пытаясь выжить", и добавила, что три года пытается жить "не отказываясь от себя".По сообщению Brytfmonline, Арно – дочь бывшего друга актера. Депардье отрицает свою вину.Ранее в изнасиловании обвинили звезду "Секса в большом городе" Криса Нота.
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знаменитости, жерар депардье, шоу-бизнес
11:02 20.12.2021
 
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

Жерару Депардье напомнили об изнасиловании 2018 года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Жерар Депардье после дегустации крымского вина в ресторане в Москве
Актер Жерар Депардье после дегустации крымского вина в ресторане в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жерара Депардье обвинили в изнасиловании. Молодая актриса Шарлотта Арно заявила в суд об инциденте несколько лет назад, но расследование затянулось. На днях девушка решила напомнить о себе сообщением в Twitter.

"Я – жертва Депардье. Ему предъявлено обвинение больше года назад. Я больше не могу молчать", – написала Арно.

К сообщению актриса приложила изображение с текстом, в котором говорится, что инцидент произошел в августе 2018-го года. Девушка отметила, что "он работает, а я провожу время, пытаясь выжить", и добавила, что три года пытается жить "не отказываясь от себя".
По сообщению Brytfmonline, Арно – дочь бывшего друга актера. Депардье отрицает свою вину.
Ранее в изнасиловании обвинили звезду "Секса в большом городе" Криса Нота.
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