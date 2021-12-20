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Жерара Депардье обвинили в изнасиловании
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 20.12.2021
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании. Молодая актриса Шарлотта Арно заявила в суд об инциденте несколько лет назад, но расследование затянулось. На днях... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T11:02
2021-12-20T11:02
2021-12-20T11:02
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жерара Депардье обвинили в изнасиловании. Молодая актриса Шарлотта Арно заявила в суд об инциденте несколько лет назад, но расследование затянулось. На днях девушка решила напомнить о себе сообщением в Twitter.К сообщению актриса приложила изображение с текстом, в котором говорится, что инцидент произошел в августе 2018-го года. Девушка отметила, что "он работает, а я провожу время, пытаясь выжить", и добавила, что три года пытается жить "не отказываясь от себя".По сообщению Brytfmonline, Арно – дочь бывшего друга актера. Депардье отрицает свою вину.Ранее в изнасиловании обвинили звезду "Секса в большом городе" Криса Нота.
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знаменитости, жерар депардье, шоу-бизнес
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании
Жерару Депардье напомнили об изнасиловании 2018 года
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жерара Депардье обвинили в изнасиловании. Молодая актриса Шарлотта Арно заявила в суд об инциденте несколько лет назад, но расследование затянулось. На днях девушка решила напомнить о себе сообщением в Twitter.
"Я – жертва Депардье. Ему предъявлено обвинение больше года назад. Я больше не могу молчать", – написала Арно.
К сообщению актриса приложила изображение с текстом, в котором говорится, что инцидент произошел в августе 2018-го года. Девушка отметила, что "он работает, а я провожу время, пытаясь выжить", и добавила, что три года пытается жить "не отказываясь от себя".
По сообщению Brytfmonline
, Арно – дочь бывшего друга актера. Депардье отрицает свою вину.
Ранее в изнасиловании обвинили
звезду "Секса в большом городе" Криса Нота.