https://ria.ru/20211220/deparde-1764505521.html

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 20.12.2021

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании. Молодая актриса Шарлотта Арно заявила в суд об инциденте несколько лет назад, но расследование затянулось. На днях... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T11:02

2021-12-20T11:02

2021-12-20T11:02

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жерара Депардье обвинили в изнасиловании. Молодая актриса Шарлотта Арно заявила в суд об инциденте несколько лет назад, но расследование затянулось. На днях девушка решила напомнить о себе сообщением в Twitter.К сообщению актриса приложила изображение с текстом, в котором говорится, что инцидент произошел в августе 2018-го года. Девушка отметила, что "он работает, а я провожу время, пытаясь выжить", и добавила, что три года пытается жить "не отказываясь от себя".По сообщению Brytfmonline, Арно – дочь бывшего друга актера. Депардье отрицает свою вину.Ранее в изнасиловании обвинили звезду "Секса в большом городе" Криса Нота.

https://ria.ru/20211216/rasputina-1763992935.html

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знаменитости, жерар депардье, шоу-бизнес