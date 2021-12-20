https://ria.ru/20211220/dedmoroz-1764582068.html

В вотчине Деда Мороза ждут до 25 тысяч туристов в новогодние праздники

В вотчине Деда Мороза ждут до 25 тысяч туристов в новогодние праздники - РИА Новости, 20.12.2021

В вотчине Деда Мороза ждут до 25 тысяч туристов в новогодние праздники

Власти Вологодской области ожидают, что вотчину Деда Мороза в Великом Устюге в новогодние праздники посетят 20-25 тысяч человек, сообщил руководитель... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:05

2021-12-20T17:05

2021-12-20T17:05

туризм

дети

вологодская область

великий устюг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Власти Вологодской области ожидают, что вотчину Деда Мороза в Великом Устюге в новогодние праздники посетят 20-25 тысяч человек, сообщил руководитель департамента культуры и туризма региона Владимир Осиповский."Двенадцать праздничных мероприятий запланировано в Великом Устюге. Прогнозируемый поток, исходя из тех заявок, которые есть у туроператоров Вологодской области, составляет 20-25 тысяч посещений", — сказал Осиповский в ходе оперативного совещания, которое транслировалось в соцсети "ВКонтакте".Ранее власти области сообщали, что вотчину Деда Мороза в этом году можно посетить индивидуальным туристам, гости должны предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест. Отмечалось, что организованные детские группы из других регионов встретиться с Дедом Морозом в эти новогодние праздники не смогут.В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга был создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, почта, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция и Дом моды Деда Мороза.

https://ria.ru/20211220/krym-1764508305.html

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