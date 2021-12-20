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Тюменский суд обязал больницу выплатить компенсацию женщине за смерть сына
Тюменский суд обязал больницу выплатить компенсацию женщине за смерть сына - РИА Новости, 20.12.2021
Тюменский суд обязал больницу выплатить компенсацию женщине за смерть сына
Заводоуковский суд в Тюменской области обязал больницу выплатить 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда местной жительнице, которая из-за... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:48
2021-12-20T15:48
2021-12-20T15:48
происшествия
общество
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 20 дек — РИА Новости. Заводоуковский суд в Тюменской области обязал больницу выплатить 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда местной жительнице, которая из-за некачественной медпомощи потеряла сына, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.Установлено, что 15 декабря 2019 года 19-летний юноша упал в приступе эпилепсии, ударился головой. Когда его доставили в стационар, врачи поставили неправильный диагноз, и пациент умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы."Заводоуковский районный суд частично удовлетворил иск к ГБУЗ ТО "Областная больница № 12" (г. Заводоуковск) о компенсации морального вреда. В результате некачественно оказанной медицинской помощи сын истицы умер… С учреждения здравоохранения в пользу истца судом взыскано 800 000 рублей", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы.
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происшествия, общество, тюменская область
Тюменский суд обязал больницу выплатить компенсацию женщине за смерть сына
Тюменский суд обязал больницу выплатить компенсацию местной жительнице за смерть сына