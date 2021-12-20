https://ria.ru/20211220/bolnitsa-1764566543.html

Тюменский суд обязал больницу выплатить компенсацию женщине за смерть сына

Тюменский суд обязал больницу выплатить компенсацию женщине за смерть сына - РИА Новости, 20.12.2021

Тюменский суд обязал больницу выплатить компенсацию женщине за смерть сына

Заводоуковский суд в Тюменской области обязал больницу выплатить 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда местной жительнице, которая из-за... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:48

2021-12-20T15:48

2021-12-20T15:48

происшествия

общество

тюменская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

ТЮМЕНЬ, 20 дек — РИА Новости. Заводоуковский суд в Тюменской области обязал больницу выплатить 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда местной жительнице, которая из-за некачественной медпомощи потеряла сына, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.Установлено, что 15 декабря 2019 года 19-летний юноша упал в приступе эпилепсии, ударился головой. Когда его доставили в стационар, врачи поставили неправильный диагноз, и пациент умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы."Заводоуковский районный суд частично удовлетворил иск к ГБУЗ ТО "Областная больница № 12" (г. Заводоуковск) о компенсации морального вреда. В результате некачественно оказанной медицинской помощи сын истицы умер… С учреждения здравоохранения в пользу истца судом взыскано 800 000 рублей", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы.

https://ria.ru/20211217/diagnoz-1764193726.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, общество, тюменская область