13:04 20.12.2021 (обновлено: 13:07 20.12.2021)
Россия еще не получила ответа от Запада по системе гарантий, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Россия еще не получала ответа от Запада по системе гарантий
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия не получала субстантивного ответа от Запада по системе гарантий, слышали комментарии от разных источников о готовности вести обсуждение - это позитивно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока рано еще оценивать. Мы, безусловно, слышали слова, но больше всего со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение, это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока еще нет, поэтому рано давать оценки", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают первую реакцию со стороны НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности.
Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.