https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764530463.html

Россия еще не получила ответа от Запада по системе гарантий, заявил Песков

Россия еще не получила ответа от Запада по системе гарантий, заявил Песков - РИА Новости, 20.12.2021

Россия еще не получила ответа от Запада по системе гарантий, заявил Песков

Россия не получала субстантивного ответа от Запада по системе гарантий, слышали комментарии от разных источников о готовности вести обсуждение - это позитивно,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:04

2021-12-20T13:04

2021-12-20T13:07

дмитрий песков

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сергей рябков

нато

цены на нефть

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия не получала субстантивного ответа от Запада по системе гарантий, слышали комментарии от разных источников о готовности вести обсуждение - это позитивно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока рано еще оценивать. Мы, безусловно, слышали слова, но больше всего со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение, это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока еще нет, поэтому рано давать оценки", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают первую реакцию со стороны НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности.Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211217/garantii-1764330598.html

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сша

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дмитрий песков, россия, сша, вашингтон (город), сергей рябков, нато, цены на нефть