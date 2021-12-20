https://ria.ru/20211220/bazy-1764571081.html

Главком ВМС Украины пообещал создать базы в Азовском и Черном морях

Главком ВМС Украины пообещал создать базы в Азовском и Черном морях - РИА Новости, 20.12.2021

Главком ВМС Украины пообещал создать базы в Азовском и Черном морях

Базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году, сообщил командующий военно-морскими силами... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:07

2021-12-20T16:07

2021-12-20T16:07

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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году, сообщил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев приступает к практической стадии строительства баз в Бердянске и Очакове.По его словам, на базе в Бердянске будут базироваться все корабли, которые расположены в Азовском море и которые прибудут в Азовское море в последующие годы."Это будет основная база поддержки и местоположения сил военно-морского флота. Также будут маневренные пункты базирования для выполнения задач. Что касается Черного моря, будут три основных основания: база в Одессе, база в "Южном" - для патрульных катеров типа "Айленд". А также основная база с основными ударными силами флота - в Очакове", - сказал командующий ВМС.Ранее МИД Великобритании опубликовал полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота.В июне этого года министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава военно-морских сил Украины, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.

https://ria.ru/20211215/imperiya-1763866654.html

https://ria.ru/20211214/ugrozy-1763638610.html

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