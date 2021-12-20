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Главком ВМС Украины пообещал создать базы в Азовском и Черном морях
Главком ВМС Украины пообещал создать базы в Азовском и Черном морях - РИА Новости, 20.12.2021
Главком ВМС Украины пообещал создать базы в Азовском и Черном морях
Базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году, сообщил командующий военно-морскими силами... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:07
2021-12-20T16:07
в мире
украина
одесса
министерство обороны украины
бердянск
военно-морские силы украины
азовское море
черное море
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году, сообщил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев приступает к практической стадии строительства баз в Бердянске и Очакове.По его словам, на базе в Бердянске будут базироваться все корабли, которые расположены в Азовском море и которые прибудут в Азовское море в последующие годы."Это будет основная база поддержки и местоположения сил военно-морского флота. Также будут маневренные пункты базирования для выполнения задач. Что касается Черного моря, будут три основных основания: база в Одессе, база в "Южном" - для патрульных катеров типа "Айленд". А также основная база с основными ударными силами флота - в Очакове", - сказал командующий ВМС.Ранее МИД Великобритании опубликовал полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота.В июне этого года министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава военно-морских сил Украины, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.
https://ria.ru/20211215/imperiya-1763866654.html
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в мире, украина, одесса, министерство обороны украины, бердянск, военно-морские силы украины, азовское море, черное море, алексей резников, алексей неижпапа
16:07 20.12.2021
 
Главком ВМС Украины пообещал создать базы в Азовском и Черном морях

Главком ВМС Украины Неижпапа: базы в Азовском и Черном морях появятся в 2024 году

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПатрульный катер типа Island "Славянск", переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы
Патрульный катер типа Island Славянск, переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году, сообщил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.
Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев приступает к практической стадии строительства баз в Бердянске и Очакове.
"Некоторые наброски этих баз мы должны увидеть в 2024 году. Во-первых, в 2024 году у нас будет значительное увеличение количества корабельного состава. Во-вторых, это вполне реалистично до 2024 года, имея финансовый ресурс и опыт наших партнеров, которые не одну базу построили в мире", - сказал Неижпапа в интервью агентству УНИАН, опубликованном в понедельник.
По его словам, на базе в Бердянске будут базироваться все корабли, которые расположены в Азовском море и которые прибудут в Азовское море в последующие годы.
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"Это будет основная база поддержки и местоположения сил военно-морского флота. Также будут маневренные пункты базирования для выполнения задач. Что касается Черного моря, будут три основных основания: база в Одессе, база в "Южном" - для патрульных катеров типа "Айленд". А также основная база с основными ударными силами флота - в Очакове", - сказал командующий ВМС.
Ранее МИД Великобритании опубликовал полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота.
В июне этого года министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава военно-морских сил Украины, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.
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В миреУкраинаОдессаМинистерство обороны УкраиныБердянскВоенно-морские силы УкраиныАзовское мореЧерное мореАлексей РезниковАлексей Неижпапа
 
 
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