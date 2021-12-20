https://ria.ru/20211220/advokat-1764560989.html

Речь Сачкова не послужила поводом для уголовного дела, сообщил адвокат

Речь Сачкова не послужила поводом для уголовного дела, сообщил адвокат - РИА Новости, 20.12.2021

Речь Сачкова не послужила поводом для уголовного дела, сообщил адвокат

Выступление основателя Group-IB Ильи Сачкова в Иннополисе (Татарстан) вряд ли послужило основанием его уголовного преследования по обвинению в госизмене, заявил РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:21

2021-12-20T15:21

2021-12-20T15:21

происшествия

технологии

group-ib

владимир путин

forbes

сергей афанасьев

иннополис (татарстан)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выступление основателя Group-IB Ильи Сачкова в Иннополисе (Татарстан) вряд ли послужило основанием его уголовного преследования по обвинению в госизмене, заявил РИА Новости в понедельник его адвокат Сергей Афанасьев.Forbes со ссылкой на окружении предпринимателя написал, что уголовное дело может быть связано с выступлением предпринимателя, где он рассказал, что, по его мнению, мешает развитию отечественной кибербезопасности."Выступление на Иннополисе, люди считают, что это основание для ареста. Скажем так, обстоятельства дела засекречены, но, конечно, вряд ли видеозапись с речью послужила основанием для возбуждения дела", - заявил адвокат.Комментариями следствия РИА Новости не располагает.Ранее основатель Group-IB обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Как сообщала защита Сачкова, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября, сейчас ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

https://ria.ru/20211220/sachkov-1764537857.html

иннополис (татарстан)

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происшествия, технологии, group-ib, владимир путин, forbes, сергей афанасьев, иннополис (татарстан)