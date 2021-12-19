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Украина насылает чуму в попытках стать второй Польшей
На Украине заявили о провальной попытке стать "второй Польшей" - РИА Новости, 19.12.2021
Украина насылает чуму в попытках стать второй Польшей
Украинский аналитик Алексей Кущ резко высказался о желании страны превратиться во "вторую Польшу" и угодить Вашингтону. Свое мнение он выразил в статье для... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T20:25
2021-12-19T20:33
в мире
украина
киев
сша
польша
нато
вадим пристайко
россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинский аналитик Алексей Кущ резко высказался о желании страны превратиться во "вторую Польшу" и угодить Вашингтону. Свое мнение он выразил в статье для "Главреда"."Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов. Но США не нужна вторая Польша, у них уже есть первая", — заметил он.Кущ также обеспокоен риском возникновения глобальных геополитических конфликтов, в которых Украина будет принимать участие исключительно в качестве "прокси-страны"."Такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировской "Ромео и Джульетте", — заключил он, вспомнив крылатую фразу героя "чума на оба ваши дома".Вашингтон регулярно объявляет о поддержке Украины в контексте "сдерживания России", однако в Киеве не раз звучали мнения, что США следовало бы принимать больше участия в жизни страны. Так, на днях посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко отмечал, что американцы "недостаточно активно" помогают Киеву, и предлагал партнерам "вложить немного больше" в страну.В Москве уже выражали беспокойство в связи со стремлением Украины полностью перейти под контроль Запада. Российские представители подчеркивали, что соседним государствам ничто не угрожает. Теории о намерении напасть на Украину, как отмечали в Кремле, культивируются США и странами НАТО с целью разместить больше техники и военных сил близ границ России.
https://ria.ru/20211219/sanktsii-1764407853.html
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в мире, украина, киев, сша, польша, нато, вадим пристайко, россия, алексей кущ
20:25 19.12.2021 (обновлено: 20:33 19.12.2021)
 
На Украине заявили о провальной попытке стать "второй Польшей"

Украинский экономист Кущ: мы никогда не станем для США второй Польшей

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинский аналитик Алексей Кущ резко высказался о желании страны превратиться во "вторую Польшу" и угодить Вашингтону. Свое мнение он выразил в статье для "Главреда".
"Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов. Но США не нужна вторая Польша, у них уже есть первая", — заметил он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
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Кулеба призвал Запад прояснить возможный ответ на "российскую агрессию"
Кущ также обеспокоен риском возникновения глобальных геополитических конфликтов, в которых Украина будет принимать участие исключительно в качестве "прокси-страны".
"Такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировской "Ромео и Джульетте", — заключил он, вспомнив крылатую фразу героя "чума на оба ваши дома".
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Вашингтон регулярно объявляет о поддержке Украины в контексте "сдерживания России", однако в Киеве не раз звучали мнения, что США следовало бы принимать больше участия в жизни страны. Так, на днях посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко отмечал, что американцы "недостаточно активно" помогают Киеву, и предлагал партнерам "вложить немного больше" в страну.
В Москве уже выражали беспокойство в связи со стремлением Украины полностью перейти под контроль Запада. Российские представители подчеркивали, что соседним государствам ничто не угрожает. Теории о намерении напасть на Украину, как отмечали в Кремле, культивируются США и странами НАТО с целью разместить больше техники и военных сил близ границ России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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В миреУкраинаКиевСШАПольшаНАТОВадим ПристайкоРоссияАлексей Кущ
 
 
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