Украина настучала на Америку. Она плохо помогает в борьбе с Россией

16:23 16.12.2021 (обновлено: 16:39 16.12.2021)
На Украине пожаловались на недостаточную поддержку США
Посол Украины в Великобритании пожаловался на недостаточную поддержку Штатами Киева
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его не устраивает взаимодействие Киева с Вашингтоном, пишет американский журнал Newsweek.
"Я в целом недоволен уровнем поддержки. Я считаю, что Соединенные Штаты очень осторожны в своем подходе. Они не заходят намного дальше того, что они считают необходимым. <...> Мы очень благодарны за многие, многие годы поддержки. В то же время, если вы уверены, что ваши политические инвестиции будут безопасными, вам нужно вложить в нас немного больше. Если вы решите, что нынешнего уровня достаточно, мы можем просто рухнуть у того барьера, который нам выставили перед НАТО и Евросоюзом", — заметил Пристайко в интервью изданию.
Также дипломат заявил, что после видеовстречи с Владимиром Путиным американский президент Джо Байден отложил намеченные переговоры с Владимиром Зеленским.
"Я был бы намного счастливее, если бы люди разговаривали с нами и пытались развивать идеи вместе с нами. Это одна часть большой игры", — высказался он.
Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Как сообщал Белый дом, американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями.
Российский президент, со своей стороны, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.