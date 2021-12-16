Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/ukraina-1764076938.html
Украина настучала на Америку. Она плохо помогает в борьбе с Россией
На Украине пожаловались на недостаточную поддержку США - РИА Новости, 16.12.2021
Украина настучала на Америку. Она плохо помогает в борьбе с Россией
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его не устраивает взаимодействие Киева с Вашингтоном, пишет американский журнал Newsweek. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:23
2021-12-16T16:39
в мире
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
евросоюз
нато
вадим пристайко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его не устраивает взаимодействие Киева с Вашингтоном, пишет американский журнал Newsweek.Дипломат считает, что США недостаточно активно помогают стране, в первую очередь в вопросе отношений с Россией."Я в целом недоволен уровнем поддержки. Я считаю, что Соединенные Штаты очень осторожны в своем подходе. Они не заходят намного дальше того, что они считают необходимым. &lt;...&gt; Мы очень благодарны за многие, многие годы поддержки. В то же время, если вы уверены, что ваши политические инвестиции будут безопасными, вам нужно вложить в нас немного больше. Если вы решите, что нынешнего уровня достаточно, мы можем просто рухнуть у того барьера, который нам выставили перед НАТО и Евросоюзом", — заметил Пристайко в интервью изданию.Также дипломат заявил, что после видеовстречи с Владимиром Путиным американский президент Джо Байден отложил намеченные переговоры с Владимиром Зеленским.Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Как сообщал Белый дом, американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями.Российский президент, со своей стороны, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.
https://radiosputnik.ria.ru/20211215/peskov-1763948716.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211216/nato-1764070719.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, евросоюз, нато, вадим пристайко, россия
16:23 16.12.2021 (обновлено: 16:39 16.12.2021)
 
На Украине пожаловались на недостаточную поддержку США

Посол Украины в Великобритании пожаловался на недостаточную поддержку Штатами Киева

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его не устраивает взаимодействие Киева с Вашингтоном, пишет американский журнал Newsweek.
Дипломат считает, что США недостаточно активно помогают стране, в первую очередь в вопросе отношений с Россией.
Онлайн саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 21:15В мире
В Кремле прокомментировали заявление Байдена о новом разговоре с Путиным
"Я в целом недоволен уровнем поддержки. Я считаю, что Соединенные Штаты очень осторожны в своем подходе. Они не заходят намного дальше того, что они считают необходимым. <...> Мы очень благодарны за многие, многие годы поддержки. В то же время, если вы уверены, что ваши политические инвестиции будут безопасными, вам нужно вложить в нас немного больше. Если вы решите, что нынешнего уровня достаточно, мы можем просто рухнуть у того барьера, который нам выставили перед НАТО и Евросоюзом", — заметил Пристайко в интервью изданию.
Также дипломат заявил, что после видеовстречи с Владимиром Путиным американский президент Джо Байден отложил намеченные переговоры с Владимиром Зеленским.
"Я был бы намного счастливее, если бы люди разговаривали с нами и пытались развивать идеи вместе с нами. Это одна часть большой игры", — высказался он.
Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Как сообщал Белый дом, американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями.
Российский президент, со своей стороны, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
15:58В мире
Зеленский заявил о "полной поддержке" НАТО в вопросах поставок вооружения
 
В миреКиевСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОВадим ПристайкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Лента новостейМолния
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсиновПосольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson