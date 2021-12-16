https://ria.ru/20211216/ukraina-1764076938.html

Украина настучала на Америку. Она плохо помогает в борьбе с Россией

На Украине пожаловались на недостаточную поддержку США - РИА Новости, 16.12.2021

Украина настучала на Америку. Она плохо помогает в борьбе с Россией

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его не устраивает взаимодействие Киева с Вашингтоном, пишет американский журнал Newsweek. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:23

2021-12-16T16:23

2021-12-16T16:39

в мире

киев

сша

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евросоюз

нато

вадим пристайко

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его не устраивает взаимодействие Киева с Вашингтоном, пишет американский журнал Newsweek.Дипломат считает, что США недостаточно активно помогают стране, в первую очередь в вопросе отношений с Россией."Я в целом недоволен уровнем поддержки. Я считаю, что Соединенные Штаты очень осторожны в своем подходе. Они не заходят намного дальше того, что они считают необходимым. <...> Мы очень благодарны за многие, многие годы поддержки. В то же время, если вы уверены, что ваши политические инвестиции будут безопасными, вам нужно вложить в нас немного больше. Если вы решите, что нынешнего уровня достаточно, мы можем просто рухнуть у того барьера, который нам выставили перед НАТО и Евросоюзом", — заметил Пристайко в интервью изданию.Также дипломат заявил, что после видеовстречи с Владимиром Путиным американский президент Джо Байден отложил намеченные переговоры с Владимиром Зеленским.Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Как сообщал Белый дом, американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями.Российский президент, со своей стороны, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.

https://radiosputnik.ria.ru/20211215/peskov-1763948716.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211216/nato-1764070719.html

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