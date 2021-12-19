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Володин отметил важность принятия закона об отмене обязательного ТО
Володин отметил важность принятия закона об отмене обязательного ТО - РИА Новости, 19.12.2021
Володин отметил важность принятия закона об отмене обязательного ТО
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал принять закон об отмене обязательного техосмотра до конца года. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T10:04
2021-12-19T13:31
общество
вячеслав володин
единая россия
госдума рф
совет федерации рф
авто
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал принять закон об отмене обязательного техосмотра до конца года.Тогда он начнет действовать уже в 2022 году, отметил парламентарий. "Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. &lt;...&gt; Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник — во втором чтении. В среду, 22 декабря, — в третьем", — уточнил он в своем телеграм-канале. Володин напомнил, что новая норма коснется около 50 млн автомобилей и их владельцев.Соответствующий законопроект внесли первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, думский вице-спикер Сергей Неверов, председатель комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев и глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Согласно инициативе, проверка технического состояния потребуется при постановке автомобиля на учет, например, при смене собственника, если машина старше четырех лет, а также для автобусов, грузовиков и такси. В ноябре нижняя палата парламента поддержала ее в первом чтении.Как пояснял Володин, штрафы за отсутствие диагностической карты коснутся только тех водителей, для которых проверка транспортных средств останется обязательной, нарушителям придется заплатить две тысячи рублей. Поправки к КоАП должны вступить в силу с 1 марта следующего года.
https://ria.ru/20210908/tekhosmotr-1749146275.html
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общество, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, авто
10:04 19.12.2021 (обновлено: 13:31 19.12.2021)
 
Володин отметил важность принятия закона об отмене обязательного ТО

Спикер ГД Володин призвал принять закон об отмене обязательного техосмотра до 2022 года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал принять закон об отмене обязательного техосмотра до конца года.
Тогда он начнет действовать уже в 2022 году, отметил парламентарий.
"Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. <...> Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник — во втором чтении. В среду, 22 декабря, — в третьем", — уточнил он в своем телеграм-канале.
Володин напомнил, что новая норма коснется около 50 млн автомобилей и их владельцев.
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Соответствующий законопроект внесли первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, думский вице-спикер Сергей Неверов, председатель комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев и глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.
Согласно инициативе, проверка технического состояния потребуется при постановке автомобиля на учет, например, при смене собственника, если машина старше четырех лет, а также для автобусов, грузовиков и такси. В ноябре нижняя палата парламента поддержала ее в первом чтении.
Как пояснял Володин, штрафы за отсутствие диагностической карты коснутся только тех водителей, для которых проверка транспортных средств останется обязательной, нарушителям придется заплатить две тысячи рублей. Поправки к КоАП должны вступить в силу с 1 марта следующего года.
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