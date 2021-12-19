https://ria.ru/20211219/volodin-1764418379.html

Володин отметил важность принятия закона об отмене обязательного ТО

Володин отметил важность принятия закона об отмене обязательного ТО - РИА Новости, 19.12.2021

Володин отметил важность принятия закона об отмене обязательного ТО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал принять закон об отмене обязательного техосмотра до конца года. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T10:04

2021-12-19T10:04

2021-12-19T13:31

общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал принять закон об отмене обязательного техосмотра до конца года.Тогда он начнет действовать уже в 2022 году, отметил парламентарий. "Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. <...> Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник — во втором чтении. В среду, 22 декабря, — в третьем", — уточнил он в своем телеграм-канале. Володин напомнил, что новая норма коснется около 50 млн автомобилей и их владельцев.Соответствующий законопроект внесли первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, думский вице-спикер Сергей Неверов, председатель комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев и глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Согласно инициативе, проверка технического состояния потребуется при постановке автомобиля на учет, например, при смене собственника, если машина старше четырех лет, а также для автобусов, грузовиков и такси. В ноябре нижняя палата парламента поддержала ее в первом чтении.Как пояснял Володин, штрафы за отсутствие диагностической карты коснутся только тех водителей, для которых проверка транспортных средств останется обязательной, нарушителям придется заплатить две тысячи рублей. Поправки к КоАП должны вступить в силу с 1 марта следующего года.

https://ria.ru/20210908/tekhosmotr-1749146275.html

https://ria.ru/20210812/tekhosmotr-1745414038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, авто