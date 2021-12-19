https://ria.ru/20211219/voennye-1764416857.html

В Баку заявили о передаче Еревану десяти военнослужащих

В Баку заявили о передаче Еревану десяти военнослужащих - РИА Новости, 19.12.2021

В Баку заявили о передаче Еревану десяти военнослужащих

Азербайджанская сторона в воскресенье сообщила о передаче Армении 10 военнослужащих при посредничестве ЕС, сообщает Государственная комиссия по делам пленных,... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T09:32

2021-12-19T09:32

2021-12-19T09:49

в мире

армения

азербайджан

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БАКУ, 19 дек – РИА Новости. Азербайджанская сторона в воскресенье сообщила о передаче Армении 10 военнослужащих при посредничестве ЕС, сообщает Государственная комиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников страны.Как результат трехсторонней встречи президента Европейского Союза Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Брюсселе 14 декабря 2021 года, а также двусторонней встречи 19 декабря 2021 года Баку при посредничестве ЕС передал Еревану 10 военнослужащих армянского происхождения.4 декабря текущего года Баку передал Еревану 10 военнослужащих, задержанных на границе, взамен получил карту минных полей в Карабахе. Сразу по возвращению четверо из них были арестованы в Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211218/aliev-1764382213.html

армения

азербайджан

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в мире, армения, азербайджан