Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211219/voennye-1764416857.html
В Баку заявили о передаче Еревану десяти военнослужащих
В Баку заявили о передаче Еревану десяти военнослужащих - РИА Новости, 19.12.2021
В Баку заявили о передаче Еревану десяти военнослужащих
Азербайджанская сторона в воскресенье сообщила о передаче Армении 10 военнослужащих при посредничестве ЕС, сообщает Государственная комиссия по делам пленных,... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T09:32
2021-12-19T09:49
в мире
армения
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
БАКУ, 19 дек – РИА Новости. Азербайджанская сторона в воскресенье сообщила о передаче Армении 10 военнослужащих при посредничестве ЕС, сообщает Государственная комиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников страны.Как результат трехсторонней встречи президента Европейского Союза Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Брюсселе 14 декабря 2021 года, а также двусторонней встречи 19 декабря 2021 года Баку при посредничестве ЕС передал Еревану 10 военнослужащих армянского происхождения.4 декабря текущего года Баку передал Еревану 10 военнослужащих, задержанных на границе, взамен получил карту минных полей в Карабахе. Сразу по возвращению четверо из них были арестованы в Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211218/aliev-1764382213.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан
09:32 19.12.2021 (обновлено: 09:49 19.12.2021)
 
В Баку заявили о передаче Еревану десяти военнослужащих

Госкомиссия Азербайджана заявила о передаче Армении десяти военных при посредничестве ЕС

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 дек – РИА Новости. Азербайджанская сторона в воскресенье сообщила о передаче Армении 10 военнослужащих при посредничестве ЕС, сообщает Государственная комиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников страны.
Как результат трехсторонней встречи президента Европейского Союза Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Брюсселе 14 декабря 2021 года, а также двусторонней встречи 19 декабря 2021 года Баку при посредничестве ЕС передал Еревану 10 военнослужащих армянского происхождения.
"Баку при посредничестве ЕС передал Еревану 10 военнослужащих. Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в кяльбаджарском направлении", - говорится в сообщении.
4 декабря текущего года Баку передал Еревану 10 военнослужащих, задержанных на границе, взамен получил карту минных полей в Карабахе. Сразу по возвращению четверо из них были арестованы в Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
18 декабря, 16:50
Алиев прокомментировал размеры помощи Евросоюза Еревану и Баку
 
В миреАрменияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Специалист предупредил, как за вами следят по номеру мобильного телефона
02:10Иммунолог объяснил разницу между экспресс-тестами и ПЦР-тестированием
02:01Боррель заявил о "давлении" России из-за ситуации с "Северным потоком — 2"
01:35Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС
01:29Постпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу России
01:11Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
01:11Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой
01:07Путин рассказал, что угрожает единству России
01:05Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
00:44В Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19
00:38Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе
00:25Названы регионы-лидеры по доступности бензина
00:18Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей
00:00В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"
00:00Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 году
23:58В Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата
23:52Японские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на Землю
23:48Минобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной цели
23:40Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169
23:33Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийство
Лента новостейМолния
Специалист предупредил, как за вами следят по номеру мобильного телефонаИммунолог объяснил разницу между экспресс-тестами и ПЦР-тестированиемБоррель заявил о "давлении" России из-за ситуации с "Северным потоком — 2"Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕСПостпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу РоссииПутин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности РоссииАвтоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимойПутин рассказал, что угрожает единству РоссииПутин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 годуВ Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в ЕвропеНазваны регионы-лидеры по доступности бензинаHyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилейВ Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 годуВ Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдатаЯпонские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на ЗемлюМинобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной целиЧисло жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийство