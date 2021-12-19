https://ria.ru/20211219/turtsiya-1764454786.html

Следующее заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу может пройти в Турции

Следующее заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу может пройти в Турции - РИА Новости, 19.12.2021

Следующее заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу может пройти в Турции

Следующее заседание консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу может пройти в Турции, Анкара рассчитывает на участие Грузии, заявил глава... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T17:40

2021-12-19T17:40

2021-12-19T17:40

в мире

грузия

армения

иран

турция

организация исламского сотрудничества

мид ирана

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 19 дек - РИА Новости. Следующее заседание консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу может пройти в Турции, Анкара рассчитывает на участие Грузии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Мы с (главой МИД Азербайджана) Джейхуном Байрамовым обменялись мнениями в связи с проведением в Москве региональных консультаций в формате "3+3" и последними событиями. Рассчитываем провести следующую встречу в Турции и надеемся, что Грузия тоже примет участие в ней", - сказал Чавушоглу журналистам в Исламабаде по итогам встречи глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества по Афганистану. Трансляция велась в его Twitter.Десятого декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что "представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече".

https://ria.ru/20211219/karlov-1764412424.html

грузия

армения

иран

турция

россия

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в мире, грузия, армения, иран, турция, организация исламского сотрудничества, мид ирана, мевлют чавушоглу, россия, джейхун байрамов