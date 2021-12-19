https://ria.ru/20211219/tramp-1764463966.html

Трамп назвал Си Цзиньпиня "убийцей"

Трамп назвал Си Цзиньпиня "убийцей" - РИА Новости, 19.12.2021

Трамп назвал Си Цзиньпиня "убийцей"

Экс-президент США Дональд Трамп назвал "убийцей" китайского лидера Си Цзиньпиня, но заявил, что отлично с ним ладил, пока не разразилась пандемия коронавируса. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T19:25

2021-12-19T19:25

2021-12-19T22:36

в мире

сша

си цзиньпин

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал "убийцей" китайского лидера Си Цзиньпиня, но заявил, что отлично с ним ладил, пока не разразилась пандемия коронавируса."У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox. Беседовавшая с ним журналистка Мария Бартиромо перебила бывшего президента выкриком: "Он убийца"."Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история", - продолжил Трамп.По словам экс-президента, Китай должен выплатить США и остальному миру репарации, чтобы возместить ущерб от пандемии коронавируса. Убытки мировой экономики Трамп оценил в 60 триллионов долларов, добавив, что у Пекина таких денег нет.

https://ria.ru/20211117/amerika-1759324684.html

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в мире, сша, си цзиньпин, дональд трамп