https://ria.ru/20211219/tramp-1764463966.html
Трамп назвал Си Цзиньпиня "убийцей"
Трамп назвал Си Цзиньпиня "убийцей" - РИА Новости, 19.12.2021
Трамп назвал Си Цзиньпиня "убийцей"
Экс-президент США Дональд Трамп назвал "убийцей" китайского лидера Си Цзиньпиня, но заявил, что отлично с ним ладил, пока не разразилась пандемия коронавируса. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T19:25
2021-12-19T19:25
2021-12-19T22:36
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си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал "убийцей" китайского лидера Си Цзиньпиня, но заявил, что отлично с ним ладил, пока не разразилась пандемия коронавируса."У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox. Беседовавшая с ним журналистка Мария Бартиромо перебила бывшего президента выкриком: "Он убийца"."Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история", - продолжил Трамп.По словам экс-президента, Китай должен выплатить США и остальному миру репарации, чтобы возместить ущерб от пандемии коронавируса. Убытки мировой экономики Трамп оценил в 60 триллионов долларов, добавив, что у Пекина таких денег нет.
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в мире, сша, си цзиньпин, дональд трамп
19:25 19.12.2021 (обновлено: 22:36 19.12.2021)
Трамп назвал Си Цзиньпиня "убийцей"
Трамп назвал Си Цзиньпиня убийцей и потребовал 60 триллионов долларов за пандемию COVID-19