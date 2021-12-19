https://ria.ru/20211219/simptom-1764415300.html

Проснулись до нитки мокрыми среди ночи? Это может быть коронавирус

Врач назвал проявляющийся ночью симптом омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 19.12.2021

Проснулись до нитки мокрыми среди ночи? Это может быть коронавирус

Обильное потоотделение во время сна может сигнализировать о заражении омикрон-штаммом коронавируса, рассказал терапевт и старший преподаватель Медицинской школы РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T09:05

2021-12-19T09:05

2021-12-19T12:31

распространение коронавируса

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Обильное потоотделение во время сна может сигнализировать о заражении омикрон-штаммом коронавируса, рассказал терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан в эфире ITV’s Lorraine.Помимо таких стандартных симптомов COVID-19, как сухой кашель, высокая температура, потеря обоняния и вкуса, вариант "омикрон" проявляется в виде насморка, головной боли, усталости и ломоты, отметил медик.Он также сослался на недавнее заявление врачей из Южной Африки, по словам которых пациенты с новым видом SARS-CoV-2 стали жаловаться на повышенную потливость по ночам."Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить белье", — пояснил специалист.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://radiosputnik.ria.ru/20211218/omikron-1764384982.html

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