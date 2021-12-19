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Сбой в работе информационных ресурсов МВД устранили
Сбой в работе информационных ресурсов МВД устранили - РИА Новости, 19.12.2021
Сбой в работе информационных ресурсов МВД устранили
Министерство внутренних дел устранило технический сбой в работе информационных систем ГИБДД, сообщил портал "МВД Медиа". РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T19:45
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россия
общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел устранило технический сбой в работе информационных систем ГИБДД, сообщил портал "МВД Медиа".Все регистрационно-экзаменационные отделения ГИБДД возобновят работу 20 декабря. Граждане смогут получить услуги как в электронном виде, так и в порядке живой очереди. Все квитанции будут действительны.О том, что в информационной системе Госавтоинспекции случился технический сбой, стало известно 18 декабря. ГИБДД перестала регистрировать транспорт, выдавать водительские права, доступ к информации о штрафах оказался ограничен.Как выяснилось, причиной неполадок стала коммунальная авария — серверы залило водой.
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россия, общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
19:45 19.12.2021 (обновлено: 22:45 19.12.2021)
 
Сбой в работе информационных ресурсов МВД устранили

Специалисты МВД восстановили доступ к информационной системе ГИБДД после сбоя

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел устранило технический сбой в работе информационных систем ГИБДД, сообщил портал "МВД Медиа".

"В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена: доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме", — говорится в публикации.

Все регистрационно-экзаменационные отделения ГИБДД возобновят работу 20 декабря. Граждане смогут получить услуги как в электронном виде, так и в порядке живой очереди. Все квитанции будут действительны.
О том, что в информационной системе Госавтоинспекции случился технический сбой, стало известно 18 декабря. ГИБДД перестала регистрировать транспорт, выдавать водительские права, доступ к информации о штрафах оказался ограничен.
Как выяснилось, причиной неполадок стала коммунальная авария — серверы залило водой.
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