https://ria.ru/20211219/sboy-1764465449.html

Сбой в работе информационных ресурсов МВД устранили

Сбой в работе информационных ресурсов МВД устранили - РИА Новости, 19.12.2021

Сбой в работе информационных ресурсов МВД устранили

Министерство внутренних дел устранило технический сбой в работе информационных систем ГИБДД, сообщил портал "МВД Медиа". РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T19:45

2021-12-19T19:45

2021-12-19T22:45

россия

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел устранило технический сбой в работе информационных систем ГИБДД, сообщил портал "МВД Медиа".Все регистрационно-экзаменационные отделения ГИБДД возобновят работу 20 декабря. Граждане смогут получить услуги как в электронном виде, так и в порядке живой очереди. Все квитанции будут действительны.О том, что в информационной системе Госавтоинспекции случился технический сбой, стало известно 18 декабря. ГИБДД перестала регистрировать транспорт, выдавать водительские права, доступ к информации о штрафах оказался ограничен.Как выяснилось, причиной неполадок стала коммунальная авария — серверы залило водой.

https://ria.ru/20211218/gibdd-1764391521.html

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2021

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россия, общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)