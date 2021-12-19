https://ria.ru/20211219/pushkov-1764430309.html

Пушков объяснил, как США пытаются поставить на место Россию и Китай

Пушков назвал средство, при помощи которого США противостоят России и Китаю - РИА Новости, 19.12.2021

Пушков объяснил, как США пытаются поставить на место Россию и Китай

Сенатор Алексей Пушков назвал "Саммит демократий", организованный США, способом противостоять России и Китаю. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T13:18

2021-12-19T13:18

2021-12-19T13:19

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал "Саммит демократий", организованный США, способом противостоять России и Китаю."Американская система пытается мобилизовать остаточные политические ресурсы в попытке остановить рост или противодействие других - конкурирующих или противодействующих ей систем в лице Китая и России", — написал политик в своем Telegram-канале.По мнению парламентария, Соединенные Штаты вступили в эпоху имитации самих себя периода расцвета. Как считает Пушков, Америка утратила способность к внешнему расширению и внутренней амортизации из-за накопившихся противоречий. Символические акции типа саммита являются типичными для такого положения дел.Виртуальный "Саммит за демократию", организованный США с участием более чем ста стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе. Целью саммита она назвала противостояние Запада независимым странам и подрыв роли ООН.

https://ria.ru/20211218/voyna-1764341493.html

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в мире, сша, вашингтон (город), оон, алексей пушков, мария захарова, россия