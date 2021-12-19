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Пушков объяснил, как США пытаются поставить на место Россию и Китай
Пушков назвал средство, при помощи которого США противостоят России и Китаю - РИА Новости, 19.12.2021
Пушков объяснил, как США пытаются поставить на место Россию и Китай
Сенатор Алексей Пушков назвал "Саммит демократий", организованный США, способом противостоять России и Китаю. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T13:18
2021-12-19T13:19
в мире
сша
вашингтон (город)
оон
алексей пушков
мария захарова
россия
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал "Саммит демократий", организованный США, способом противостоять России и Китаю."Американская система пытается мобилизовать остаточные политические ресурсы в попытке остановить рост или противодействие других - конкурирующих или противодействующих ей систем в лице Китая и России", — написал политик в своем Telegram-канале.По мнению парламентария, Соединенные Штаты вступили в эпоху имитации самих себя периода расцвета. Как считает Пушков, Америка утратила способность к внешнему расширению и внутренней амортизации из-за накопившихся противоречий. Символические акции типа саммита являются типичными для такого положения дел.Виртуальный "Саммит за демократию", организованный США с участием более чем ста стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе. Целью саммита она назвала противостояние Запада независимым странам и подрыв роли ООН.
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в мире, сша, вашингтон (город), оон, алексей пушков, мария захарова, россия
13:18 19.12.2021 (обновлено: 13:19 19.12.2021)
 
Пушков назвал средство, при помощи которого США противостоят России и Китаю

Сенатор Пушков: США попытались остановить развитие Китая и России "Саммитом демократий"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал "Саммит демократий", организованный США, способом противостоять России и Китаю.
"Американская система пытается мобилизовать остаточные политические ресурсы в попытке остановить рост или противодействие других - конкурирующих или противодействующих ей систем в лице Китая и России", — написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, Соединенные Штаты вступили в эпоху имитации самих себя периода расцвета. Как считает Пушков, Америка утратила способность к внешнему расширению и внутренней амортизации из-за накопившихся противоречий. Символические акции типа саммита являются типичными для такого положения дел.
Виртуальный "Саммит за демократию", организованный США с участием более чем ста стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе. Целью саммита она назвала противостояние Запада независимым странам и подрыв роли ООН.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
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