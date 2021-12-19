https://ria.ru/20211219/pushkov-1764430309.html
Пушков объяснил, как США пытаются поставить на место Россию и Китай
Пушков назвал средство, при помощи которого США противостоят России и Китаю - РИА Новости, 19.12.2021
Пушков объяснил, как США пытаются поставить на место Россию и Китай
Сенатор Алексей Пушков назвал "Саммит демократий", организованный США, способом противостоять России и Китаю. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T13:18
2021-12-19T13:18
2021-12-19T13:19
в мире
сша
вашингтон (город)
оон
алексей пушков
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8152e4129f69f55213a29e51a1a56cf9.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал "Саммит демократий", организованный США, способом противостоять России и Китаю."Американская система пытается мобилизовать остаточные политические ресурсы в попытке остановить рост или противодействие других - конкурирующих или противодействующих ей систем в лице Китая и России", — написал политик в своем Telegram-канале.По мнению парламентария, Соединенные Штаты вступили в эпоху имитации самих себя периода расцвета. Как считает Пушков, Америка утратила способность к внешнему расширению и внутренней амортизации из-за накопившихся противоречий. Символические акции типа саммита являются типичными для такого положения дел.Виртуальный "Саммит за демократию", организованный США с участием более чем ста стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе. Целью саммита она назвала противостояние Запада независимым странам и подрыв роли ООН.
https://ria.ru/20211218/voyna-1764341493.html
сша
вашингтон (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_567d43b36aebb745def9187f438496b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (город), оон, алексей пушков, мария захарова, россия
13:18 19.12.2021 (обновлено: 13:19 19.12.2021)
Пушков назвал средство, при помощи которого США противостоят России и Китаю
Сенатор Пушков: США попытались остановить развитие Китая и России "Саммитом демократий"